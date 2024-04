Instagram non funziona – Gecko

Erano circa le 20:00 che si sono avvertiti i primi bug su Instagram questo lunedì di Pasquetta. Sembra che Facebook, Threads, WhatsApp o Messenger siano stati salvati.

No, non è uno scherzo del pesce d'aprile. Chi pensava di godersi la serata di Pasquetta scorrendo il proprio feed Instagram probabilmente rimarrà deluso. Per diverse decine di minuti, infatti, molti utenti del social network Meta hanno vissuto una spiacevole sorpresa trovando Instagram inattivo lunedì sera.

Come accennato Ayushi, Signore Henry O Dottor Shawn Su X, Instagram è semplicemente inutilizzabile per alcuni utenti, mentre altri trovano impossibile interagire con i post, sia per lasciare un mi piace che per un commento. Dichiarazioni da lui confermate DownDetectorChe registra un aumento delle segnalazioni di disservizi su Instagram dalle 20:25.

Al momento né Instagram né Meta hanno comunicato lo stato attuale del social network. Al momento in cui scriviamo i bug non sembrano essere stati risolti, anzi sembrano peggiorare. Altre implementazioni della suite Meta per ora sono state salvate.

