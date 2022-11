Il secondo gruppo che esamineremo è denominato “EXPO”. Quindi è una combinazione di GSKill, Trident Z5 NEO 6000 MT/s CL30 EXPO che testeremo oggi Gene La ROG Crosshair X670E. La settimana scorsa vi abbiamo presentato il test di gruppo Corsair Dominator Platinum RGB 6000 MT/s CL30 EXPO.

“Expo” ma cos’è? Si tratta di kit di memoria DDR5 destinati a schede madri costruite intorno Fette X670E e B650E. Hanno due profili con un secondo profilo più ottimizzato, ma è davvero così? Cogliamo anche l’occasione per ringraziare GSKill per averci dato l’opportunità di recensire questa collezione.

Quindi, un piccolo commento sulla scelta dell’unità di frequenza della memoria. Per diversi mesi, i produttori e molti dei nostri colleghi hanno smesso di usare MHz per parlare di frequenza di memoria. Alcuni usano MT/s o Mbps. Da parte nostra, per ora trasmettiamo MT/s in attesa di vedere cosa diventerà il nuovo standard.

Valutiamo i kit a nostra disposizione:

Trattandosi di un articolo in cui faremo dei test comparativi, ci è sembrato interessante rivedere la differenza gruppi a nostra disposizione. Potrai conoscere nel dettaglio le caratteristiche di ognuno di essi. Puoi anche dare un’occhiata a Divisione Dove sono disponibili i nostri ultimi test gruppi Ricordi e quindi trova ciò che ti interessa.