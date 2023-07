Un dipendente è stato licenziato per aver filmato tre uomini che rubavano nel suo supermercato mondo

GUARDA: Un dipendente licenziato per aver filmato i ladri

Il 18 giugno, festa del papà negli Stati Uniti, Santino Burrola, dipendente della catena di supermercati King Soopers, è stato allertato per il furto dei suoi scaffali. Il suo primo istinto in quel momento? Tira fuori il cellulare per fotografare la scena. Ho visto un uomo che camminava verso l’uscita con un carrello della spesa pieno di flaconi di detersivo liquido e profumo. C’erano altri due uomini. Ho subito pensato di girarlo”, spiega il venditore al microfono della CBS Colorado.

L’impiegato, un ex ufficiale della polizia militare, è uscito dal negozio per cercare di raggiungere i tre uomini, ma questi ultimi hanno caricato velocemente tutto sulla loro auto prima di darsi alla fuga. Per fortuna Santino Burola ha avuto il tempo di scrivere la loro targa. Poi lancia loro: “Davvero, amico, deve succedere? L’economia non è poi così male”.

Dopo la fuga dei tre malviventi, il venditore ha chiamato la polizia e ha condiviso il video sui social. “Ho pubblicato il video pensando che forse qualcuno li avrebbe riconosciuti”. Su TikTok, la registrazione è stata vista più di 1,5 milioni di volte, incluso il rapper Snoop Dogg. Uno dei tre uomini, il conducente dell’auto, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. READ Nei Paesi Bassi, due sospetti sudafricani sono fuggiti dalla quarantena

“Gli investigatori hanno già identificato e arrestato l’autista Jorge Pantoja, 32 anni, l’uomo che indossava la maglietta verde”, ha dichiarato l’ufficio di polizia di Arapahoe in un comunicato. Pantoja è attualmente detenuto nel centro di detenzione della contea di Adams con accuse non correlate, è stato anche accusato di rapina/rapina, reato minore di secondo grado e la polizia sta ancora cercando gli altri occupanti.

Successivamente, Santino Borola è stato licenziato dalla sua direzione. “Io e il rappresentante sindacale abbiamo discusso con i capi, ma hanno deciso di licenziarmi”. Colpa sua? Filmare i tre uomini che rubano e pubblicare il video su TikTok. Non starò a guardare davanti a un crimine, soprattutto quando si svolge davanti ai miei occhi. Mi sento come se stessi oltrepassando i miei limiti? Non reale. Non li ho attaccati fisicamente. Ho appena rivelato la loro targa per aiutare la polizia a trovarli”.

La catena di supermercati King Soopers è sostenuta da Kroger, che secondo Burola ha una politica che impedisce ai dipendenti di rispondere al furto. Il cugino del dipendente ha creato un gatto a suo nome GoFundMe per aiutarlo finanziariamente ad affrontare il licenziamento. Non ha ricevuto l’indennità di licenziamento e ha pianificato di trasferirsi in Florida per essere più vicino alla sua famiglia. La perdita del lavoro ha intralciato i suoi piani e gli ha fatto rimanere indietro con alcune bollette “, si legge su GoFundMe.

