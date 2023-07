I servizi segreti belgi ricorrono maggiormente a “metodi straordinari” | Belgio

Mentre il numero di casi di interferenza era ancora in forte calo nel 2020, ora è in forte aumento, da 121 di due anni fa a 325 nel 2022. La Commissione R osserva che in pratica è difficile distinguere tra spionaggio (raccolta di dati nascosti) e interferenza ( influenzare i processi decisionali). Anche la minaccia “estremismo” ha visto un forte rimbalzo, passando dai 279 casi del 2021 ai 362 dello scorso anno. Infine, le “organizzazioni criminali” sono ricomparse da quando sono stati aperti 29 fascicoli nel 2022 mentre nel 2021 non ce n’erano.

Da parte sua, SGRS ha utilizzato strade eccezionali 172 volte lo scorso anno, rispetto alle 89 volte dell’anno precedente. Tale incremento è particolarmente evidente per le comunicazioni di ascolto, riconoscimento e registrazione (60 nel 2021 rispetto alle 95 del 2022) nonché per le intrusioni nei sistemi informatici (da 14 nel 2021 a 24 nel 2022).

Il direttore del Comité R Serge Lepszek sottolinea nel rapporto la necessità di adeguare i mezzi e il lavoro di queste “istituzioni essenziali” che sono i servizi di intelligence e di sicurezza. In particolare, fa riferimento all’invasione dell’Ucraina che, dopo la pandemia di coronavirus, “ha rafforzato una crisi globale che ci colpisce come forse non si verificava dalla seconda guerra mondiale. Questa crisi ha causato un’insicurezza sociale che non si è solo manifestata in grandi disagi sociali ed economici ma ha portato soprattutto al ritorno di reazioni molto cupe di paura e di rifiuto degli altri.