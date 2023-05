Il terribile destino di quest’uomo che è sceso dalla sua macchina per aiutare le anatre ad attraversare e poi è stato ucciso pochi secondi dopo è stato investito da un’auto davanti ai suoi figli.

Semplicemente orribile. Quando ha visto una mamma papera e i suoi piccoli nei pressi di un incrocio trafficato, un uomo, un padre, non ha esitato un secondo a scendere dalla sua auto per aiutare gli animali ad attraversare la strada senza pericolo. Ma dopo pochi secondi, è il dramma. L’uomo ha battuto la testa con un’auto davanti ai suoi figli. Morì all’istante.

Mentre i suoi figli aspettavano che tornasse in macchina, è stato investito da un altro veicolo. Non si può fare nulla per salvarlo. La vittima è morta sul colpo, secondo il canale televisivo locale “KRCA”.