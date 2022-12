‘Un compleanno fatto di pace, felicità e vita eterna’: il discorso di Carlo III trasmesso in anticipo rispetto al previsto

Errore fatale. Domenica 25 dicembre segna il giorno in cui il re Carlo III pronunciò il suo primo discorso di Natale. il primo Discorso Così prevedibilmente, i curiosi sono riusciti a individuarlo 11 ore prima della trasmissione ufficiale. la ragione ? Pubblicato dai media australiani Sky News su YouTube. Se prima gli australiani scoprissero il discorso annuale prima degli europei a causa della differenza di fuso orario, non c’è dubbio che finirebbe su Internet.

Il video di 8 minuti non dovrebbe essere pubblicato online prima delle 15:00 nel Regno Unito poiché le emittenti hanno un accordo con Buckingham e la BBC. Un contratto per questo non è stato onorato da Sky Australia.

Omaggio a Elisabetta II

Per l’occasione, il Re si trova davanti a un grande abete nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, il luogo dove è sepolta la Regina e dove riposa il Principe Filippo. Una situazione molto diversa dai discorsi di sua madre, che viene mostrata seduta alla sua scrivania circondata da foto di famiglia.

Con un commovente saluto a quest’ultimo, il re iniziò il suo discorso. “Non posso ringraziarti abbastanza per l’amore e la compassione che hai mostrato a tutta la nostra famiglia.Non ha detto.

Nel pieno della crisi economica del Regno Unito, Carlo III ha reso omaggio alla solidarietà con la sua lettera. Ha elogiato i militari, i servizi di emergenza e l’assistenza sanitaria”.Tutte queste persone che lavorano instancabilmente per la sicurezza del Paese“.

Il re si riferiva a coloro che, oltre a coloro che affrontano guerre, carestie o disastri naturali.Qui cercano modi per pagare le bollette o nutrire e riscaldare le loro famiglieMentre l’inflazione è vicina all’11%.

Se allude a Kate e William, la famiglia Sussex non verrà citata, contrariamente alle indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni.

“Qualunque sia la vostra fede, o se avete la mia, è in questa luce vivificante e nella vera umiltà che sta nel servire gli altri che credo che possiamo trovare speranza per il futuro.E Carlo III concluse il suo discorso augurando: “Buon Natale fatto di pace, felicità e vita eterna“.