Celine Dion sta male, la cantante torna su Instagram con un messaggio potente

Sabato 24 dicembre, Celine Dion torna su Instagram con un potente messaggio per le festività natalizie…

Pochi secondi pieni di passione. Sabato 24 dicembre Celine Dion È stato caricato un nuovo post sul suo account Instagram. La superstar internazionale indossa una felpa con cappuccio viola e una giacca bianca – chi ne soffre Disordini neurologici – Condividi un messaggio potente con i suoi fan per le festività natalizie. Sorridendo, l’artista, a sua volta, ha parlato in inglese e francese per inviare i suoi auguri alla sua community di iscritti: Buon compleanno a tutti. Ti auguro amore, felicità e soprattutto tanta salute. Ti voglio bene, a presto”.

parole che Diva Mi sono fermato di fronte a quanto pare Albero luminoso o decorazioni natalizie. Questo messaggio non ha lasciato i fan indifferenti di Celine Dion. Infatti, poche ore dopo che il post era stato pubblicato online, quest’ultimo aveva già raccolto più de 233300 “mi piace”.

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

Celine Dion: I suoi fan hanno conquistato con il suo video di Natale

Inoltre, l’esecutore è fan dei titoli Il mio cuore sopravviveràE il Tutto è il mio sforzo personale o Per amarmi di piùMolti hanno risposto nella sezione dei commenti: Buonasera, buone feste a te e ai tuoi cari.E il “Ti vogliamo bene Céline! Buon Natale ti auguro Tanta salute e felicità“E il “Buon Natale, cara Celine.”o Ciao Céline, Ti auguro un buon Natale E che sei guarito troppo in fretta per rivederti.»

All’inizio di dicembre, Celine Dion ha parlato. La star 54enne ha spiegato sullo stesso social network Di recente gli è stato diagnosticato un raro disturbo neurologico.Che è la causa dei suoi problemi di salute. Il cantante ha spiegato che la malattia Colpisce tutti gli aspetti della sua vita quotidiana.. Poi ha detto che aveva problemi a camminare e non lo era “Impossibile usare le corde vocali come fai di solito”.