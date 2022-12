Più innamorato che mai, Stéphane Bern pubblica un tenero video con il suo amico durante le festività natalizie

persone e re

Ci sarà sicuramente amore nell’aria questo Natale, anche da parte della gente. Come prova, Stéphane Bern è appena apparso in un video di vacanze con il suo amico.

Ogni compleanno è una specie di tradizione. Oltre a personaggi politici, reali o religiosi, le star condividono anche i loro video o le foto di auguri a Capodanno e Capodanno. E così Celine Dion ha inviato un messaggio rassicurante ai suoi fan per le feste quando ha appena annunciato di soffrire di un raro disturbo neurologico. Dal canto suo, Stefan Bern si è prestato anche al gioco dei desideri online su Instagram.

Così, il presentatore è apparso in una breve sequenza, insieme al suo compagno Yuri Bayleris. una stella Segreti della storia Ha quindi augurato a tutti i suoi connazionali la “piena fortuna” del 2023. La coppia, vestita 31 per l’occasione, ha posato davanti al loro albero di Natale. I due innamorati hanno condiviso le loro vite poco più di un anno fa. E nulla sembra fermarli al momento, nemmeno l’età. Stefan Bern ha 69 anni, 19 anni in più dell’uomo d’affari ed ex DJ che ha appena festeggiato i suoi 40 anni.

Nel video in questione, l’amante del patrimonio afferma: “Volevamo augurarvi un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo in anticipo 2023”. Poi va da sua moglie per chiedergli cosa possono fare”. Auguro a chi [les] Guarda? “Come sempre, salute, amore, pace, successo… e soprattutto pace! La pace dentro di te, la pace con gli altri, noi, questo è ciò che stiamo cercando di ottenere. […] Poi serenità Yuri risponde. buon compleanno !