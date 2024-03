Chi è Guido Domare, il belga Bernard Tapie pronto a prendere in mano la casa costruttrice Van Hool?

se fosse ““Medico per le aziende”Interviene nel caso Van Hool mentre il produttore di autobus è in cure palliative, anche se ciò significa staccare la spina da ciò che fa andare avanti l'azienda. Guido Domari è sicuramente un candidato acquirente, ma solo se l'azienda dichiara fallimento.

Avrebbe quindi applicato una potente scossa elettrica per riportare in vita la gemma sintetica fiamminga. È così possibile salvare 1.800 posti di lavoro su 2.500. Il settore di attività, quello dei trasporti, che ha iniziato a conoscere bene da quando ha acquistato il produttore britannico di autobus, ambulanze e veicoli leggeri Woodall Nicholson alla fine del 2023, è in difficoltà, va notato. Ce n'erano molti altri.

Il ragazzo è più il tipo che infastidisce tutto a modo suo. “Quando devo ristrutturare un'azienda e il sindacato mi propone di chiudere completamente lo stabilimento in modo che tutti siano trattati equamente: dove andiamo? Ah, i sindacati, in realtà sono piuttosto obsoleti R“, ha annunciato nel 2013. Capirai che non ha davvero i sindacati nel suo cuore. Alla fine degli anni 2000, ha persino litigato con uno dei sindacalisti, come a pugni. E quando nel 2015 si è sistemato Sint Maartens Lathem – Flemish Lassen – Prendersi alcune libertà con gli standard di pianificazione urbana, menzionati a dicembre ultime notizie.

Due settimane per salvare Van Hoole dalla bancarotta. Una corsa contro il tempo, a tre mesi dalle elezioni.

Il 64enne originario di Ostenda è noto soprattutto per aver fondato l'azienda di pezzi di ricambio Punch, che recentemente ha cambiato nome nel cognome del suo proprietario Dumarey. In ogni caso, questo illustre industriale è riuscito ad accumulare una fortuna di oltre 700 milioni di euro.