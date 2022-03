Les prix de l’énergie continuante d’exploser: 8.000 (!) euro par an en moyenne par famille | Economia

Le prix du gaz continue de grimper en flèche. Si la tendance se confirme, la facture annuelle d’électricité et de gaz atteindra bientôt 8.000 euro en moyenne, soit déjà 50 % de plus qu’il ya deux mois. Conséquence de la crisi, les contrats fixes disparaissent et de plus en plus de fournisseurs sont désormais au bord de la faillite, riferire HLN.be .



Cette flambée inédite du prix du gaz en Europe provoca un vero e proprio movimento di “panique sur les marchés”, curriculum Kris Voorspools, esperto di energia chez 70Gigawatt Consulting. Cette semaine, le prix du gaz européen a franchi pour la première fois la barre des 300 euros par mégawattheure, avec un pic a 345 euro. Le seuil historique des 200 euro avait déjà été atteint vendredi. La guerre en Ukraine et les craintes parenti à l’approvisionnement en gaz russe, principal fournisseur de l’Europe, continuent d’alourdir la note.

8.000 euro l’anno

Kris Voorspools se dit lui-même "surpris" par la "rapidité" du phénomène: "Pour vous donner une idée des prospettive, si les prix actuels, extrêmement élevés, se maintiennent, une famille qui conclut ajeur uncontrathus' four d'énergie paiera ambiente 3.000 euro di elettricità e 5.000 euro di gas par an. C'est une augmentation de 50 % par rapport à janvier, alors que les prix de l'énergie atteignaient déjà des niveaux sans précédent. Selon les chiffres du régulateur flamand de l'énergie VREG, au début de l'année, il ne fallait compter "que", rispettivo, 1.700 et 3.600 euro", commente l'expert.

La fin des contrats risolve?

Conséquence de l’emballement, les contrats fixes disparaissent de la circolazione: “Trois fournisseurs proponent encore une form tarifaire fixe. Il s’agit d’Engie, de Luminus et du fournisseur coopératif Aspiravi. En théorie du moins car elle se fait de plus en plus discrète sur leur sito web rispettose et je ne serais d’ailleurs pas surpris qu’ils suppriment carrément l’offre du marché dans les jours à venir. Les tarifs en vigueur pour ce type de contrat sont toujours établis en fonction des indicaurs de la fin du mois précédent, c’est-à-dire, dans le cas présent, alors que le gaz n’était encore qu’à la moitié prix effettivo. Un consiglio per il consumatore? Ceux qui ont encore la chance d’avoir un contrat fixe doivent le conserver. Les fournisseurs vont peut-être tenter de vous faire changer d’avis mais ils ne peuvent pas légallement mettre fin prématurément à votre contrat. Ceux qui bénéficient d’un contrat à tarif variable subiront inévitablement cette hausse des prix”, ajute-t-il.

Conseguenze a cascata

Ce n'est pas la seule conséquence de la crisi, souligne Kris Voorspools. En effet, les prix historiquement élevés de l'énergie minaccioso de plus en plus les fournisseurs d'énergie eux-mêmes. En décembre, les entreprises VEL et Watz ont fait faillite, importati per la crisi. À l'étranger, de nombreuses autres ont dû mettre la clé sous la porte. "Il problema dell'amplificazione avec les contrats risolve l'auto la marge que les fournisseurs doivent verser en garantie pour acheter une année d'electricité et de gaz a littéralement explosé en raison de la forte volatilité du marzo. Les coûts montent donc en flèche pour les fournisseurs également, raison pour laquelle ils ne proponent plus de formules tarifaires fixes", analyse-t-il.

Proiezioni a moyen terme

L’expert ne voit pas l’avenir d’un bon oeil: “À un sure point, de plus en plus de clients seront en défaut de paiement, ils ne seront en effet plus en mesure de payer leurs factures d’énergie”, explique-t-il. “Les fournisseurs perdront alors ces revenus mais devront malgré tout ha continuato ad assumere une partie des coûts. Oppure, les fournisseurs doivent prefinancer la différence entre les tarifs commerciaux et les tarifs sociaux pendant un an ou plus avant d’être remborsés par l’État. Pour chaque bénéficiaire du tarif social, cela représente plus de 2.000 euro pour l’électricité et l’équivalent pour le gaz. Moltiplicare le tout par un million, soit le nombre de familles qui bénéficient actuellement du tarif social. Faites le calcul”. Selon Kris Voorspools, les petits fournisseurs seront les premiers à se retrouver en difficile finanziere, surtout ceux qui ne produisent pas eux-mêmes cette énergie.

“Pas de solution à court terme”



