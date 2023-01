Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato in Nepal: almeno 67 persone sono morte, poche sono sopravvissute, nessun belga tra le vittime (foto)

La compagnia ha aggiunto che tra i passeggeri c’erano cinque cittadini indiani, oltre a quattro russi, due coreani, un australiano, un argentino e un irlandese.

Nessun belga è sulla lista dei passeggeri, secondo le informazioni raccolte dagli Affari Esteri presso l’ambasciata a Nuova Delhi.

La gente del posto guarda il relitto di un aereo passeggeri a Pokhara, Nepal, domenica 15 gennaio 2023. Un aereo passeggeri con 72 persone a bordo si è schiantato vicino all’aeroporto internazionale di Pokhara in Nepal, riporta il quotidiano Kathmandu Post. L’aereo trasportava 68 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. (Foto AP/Yunish Gurung) © Copyright 2023 Associated Press. Tutti i diritti riservati.

Gli operatori aerei affermano che il Nepal non ha le infrastrutture per fare previsioni meteorologiche accurate, specialmente nelle aree remote con terreno montuoso accidentato, dove in passato si sono verificati incidenti mortali.

Anche il tempo cambia rapidamente in montagna, creando condizioni di volo più difficili.

Nel maggio 2022, tutte le 22 persone a bordo di un volo della Tara Air nepalese – 16 nepalesi, quattro indiani e due tedeschi – sono morte quando l’aereo si è schiantato.

Il controllo del traffico aereo ha perso il contatto con l’aereo a doppia elica poco dopo il decollo da Pokhara diretto a Jomsom, una popolare meta di trekking. Il suo relitto è stato ritrovato il giorno dopo, sul fianco di una montagna a circa 4.400 metri di altitudine.

Alla missione di ricerca hanno preso parte circa 60 persone, la maggior parte delle quali ha percorso chilometri a piedi per arrivarci.

Dopo questo incidente, le autorità hanno inasprito i regolamenti, in particolare in modo che gli aerei potessero volare solo se le previsioni del tempo erano favorevoli durante il volo.

Nel marzo 2018, un aereo della compagnia aerea americana Bangladesh Airlines si è schiantato vicino all’aeroporto internazionale di Kathmandu, uccidendo 51 persone.

È l’incidente più mortale in Nepal dal 1992, quando 167 persone a bordo di un aereo della Pakistan International Airlines morirono in un incidente vicino a Kathmandu.

Due mesi fa, un aereo della Thai Airways si è schiantato vicino allo stesso aeroporto, uccidendo 113 persone.