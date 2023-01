Germania: Greta Thunberg è stata portata via dalla polizia

Due agenti di polizia l’hanno scortata fuori da una manifestazione, ma non è stata vista, ammanettata.

15/01/2023



ilL’attivista svedese per il clima Greta Thunberg è stata arrestata domenica dalla polizia durante una manifestazione contro l’espansione delle miniere di carbone in Germania, riporta il quotidiano tedesco Bild.

È stata scortata fuori dalla protesta da due agenti di polizia, ma non è stata vista in manette. Greta Thunberg era tra i tanti manifestanti che sabato sono scesi sul posto. Era tornata domenica ed è stata tra gli ultimi manifestanti ad essere evacuati dal sito.







Domenica la polizia ha dichiarato di essere vicina al completamento dell’evacuazione di attivisti per il clima da un villaggio tedesco che è stato ordinato di distruggere per fare spazio all’espansione della miniera di carbone, poiché entrambe le parti si sono accusate a vicenda di violenza. In un’operazione iniziata mercoledì, centinaia di agenti delle forze dell’ordine hanno allontanato circa 300 militanti dal piccolo villaggio di Lützerath, nella Germania occidentale.

L’evacuazione di queste persone inizialmente doveva durare settimane, ma domenica la polizia ha detto che solo due di loro sono rimasti in questo villaggio, nascosti nel sottosuolo.

Questo luogo, che è diventato un simbolo della resistenza ai combustibili fossili, sabato ha attirato migliaia di manifestanti, tra cui Greta Thunberg.

Gli organizzatori del movimento hanno affermato che vi si erano radunate 35.000 persone, mentre la polizia stimava il loro numero in 15.000.

Questi protestavano contro l’ampliamento di una miniera di lignite a cielo aperto e quindi la scomparsa di Lützerath, nel bacino del Reno, tra Düsseldorf e Colonia, e sostenevano i saraceni che occupavano il sito.