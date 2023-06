Un aereo a reazione potrebbe collegare Parigi a New York non appena l’1:30

Un’azienda svizzera si distingue quest’anno a Le Bourget. Destinos prevede di pilotare un aereo a idrogeno a seimila chilometri orari, che permetterebbe di collegare Parigi a New York in un’ora e mezza, il tutto senza emettere anidride carbonica.

Secondo Destinus, l’idrogeno sarà tre volte più energetico del carburante attualmente in commercio, oltre a non produrre anidride carbonica. Più che un semplice aereo supersonico, è un velivolo ipersonico che Destinos intende operare entro il 2030 circa, un sogno finora irraggiungibile che percorre almeno 6.000 chilometri all’ora. Come promemoria, il Concorde può raggiungere solo i 2000 km / h.

In particolare, Destinus si affida alla combustione post-combustione dell’idrogeno, che rappresenta una grande leva tecnologica da non sottovalutare e che rischia di rappresentare una delle maggiori difficoltà nella realizzazione di questo ambizioso progetto.

Esistono già due prototipi e un terzo è in fase di sviluppo, ma nessuno dei due ha ancora raggiunto il volo ipersonico vero e proprio, né ha nemmeno raggiunto la velocità supersonica, che l’azienda spera di raggiungere in un futuro molto prossimo.

Alla fine, il fondo prevede la creazione di due modelli. Destinus S dovrebbe raggiungere il primo intorno al 2030, e Destinus L. In questo secondo la velocità massima dovrebbe raggiungere Mach 6, mentre Destinus S dovrebbe essere limitata a Mach 5, il che sarebbe comunque eccezionale.

All’inizio, Destinus intendeva viaggiare con un numero limitato di passeggeri, prima di iniziare una graduale democratizzazione delle tariffe. La data di lancio è fissata per il 2030.

La compagnia ha già alcuni membri di alto profilo, come l’avversario di Vladimir Putin Mikhail Kokorich, uno specialista russo di propulsione supersonica che non è alla sua prima impresa sul campo, e il fondatore di Destinus.

Resta da vedere se Destinus sarà in grado di completare il suo progetto in tempo, poiché competere con giganti del settore come Airbus e Boeing non è chiaramente un compito facile.

