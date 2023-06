Bitcoin 21 giugno – BTC torna a $ 30.000 (+ 10%)

Gli ETF Bitcoin sono popolari. Blackrock ha recentemente presentato domanda per un ETF Bitcoin alla SEC (Security and Exchange Commission) e altri asset manager si stanno unendo. Questa notizia sembra dare colore ai prezzi delle criptovalute. Infatti, il prezzo del bitcoin è aumentato del 10% in 24 ore. Gli acquirenti hanno il controllo del prezzo, ma Bitcoin sta entrando in un’enorme area di resistenza.

con bitcoin esplodere in altezza. Nel giro di pochi giorni, il prezzo è sceso $ 24.800 A $ 30.000. Il prezzo del bitcoin aumenta di 10% in 24 ore :

Prestazioni di Bitcoin rispetto a coppie diverse – Fonte: Ispezione

In una settimana appare il prezzo A Aumento del 13,5%.. Ora il prezzo è quasi salito 10% in un mese e altro ancora 70% in sei mesi. Coppia BTC/ETH Aumento del 3,5% in 24 oreBitcoin è ancora il re delle criptovalute.

Il prezzo del bitcoin sta tornando all’importante livello di resistenza su base settimanale

con questo Un movimento ascendente molto violentoIl prezzo del bitcoin è tornato a un livello Resistenze importanti su base settimanale. In realtà lo è Una regione polare tra $ 29.000 e $ 31.500 :

Prezzo del bitcoin rispetto al dollaro (1 watt)

Il ciclo era già inaccettabile A questo livello durante il mese di aprile. Per rilanciare lo slancio, sarà necessaria una chiusura al di sopra Il livello più alto è stato registrato a $ 30.950 USD settimanalmente. Se il prezzo può svilupparsi sopra Regione polarepuò unirsi L’area di resistenza è a $ 38.000. D’altra parte, il nuovo rifiuto qui potrebbe consentire ai venditori di registrare a Doppio massimo settimanale. L’RSI ha ripreso a salire, bisognerà continuare ad individuare minimi più alti e picchi più alti.

Il prezzo del bitcoin è tornato alla resistenza di $ 29.800

Per qualche giorno , Bitcoin rompe varie resistenze il presente sta arrivando. Attualmente si sta evolvendo a livello La resistenza è a $ 29.800 :

Prezzo del bitcoin rispetto al dollaro (4 ore)

Se gli acquirenti spingono, il prezzo potrebbe rompere questa resistenza e tornare a un livelloHa una resistenza a $ 30.500. D’altra parte, se il corso rifiutare Qui, il ciclo può tornare a un livello Rack, $ 28.500. IL Bias istituzionale (EMA 9 / EMA 18) in alto, potrebbe fungere da file Supporto dinamico in caso di caduta.

L’RSI continua a mostrare un trend con minimi e massimi rialzisti. Tuttavia, l’indice di forza relativa è in Zona di ipercompratoè possibile che il prezzo veda a Pausa leggermente. Al momento, il file Gli acquirenti hanno le mani sullo slancio a breve termine.

Il prezzo del bitcoin sta esplodendo più in alto e ha persino toccato il numero tondo psicologico a $ 30.000. Il prezzo si sta ora spostando in un’importante area di resistenza su base settimanale e dovrebbe essere rotto per trovare la resistenza di 38.000$. A breve termine, se gli acquirenti spingono, il prezzo potrebbe scendere fino alla resistenza di 30.500 dollari.

