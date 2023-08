Ultimi trasferimenti e voci di mercato 29/08: Lukaku – Lukaku – Castagne – Silimmakers – Pantović – Kwame – Mikautadze – Mazize

Tutte le voci sul trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata prima qui!Lukaku – Lukaku – Castagne – Saelemaekers – Pantovic – Kouame – Mikautadze – Maziz

Cenk rifiuta l’offerta, che ritiene insufficiente

Alla luce delle difficoltà incontrate all’inizio del torneo, il Genk ritiene che altri club si siano avvicinati a molti giocatori. (Per saperne di più)

Anversa rinuncerà già a grandi speranze!

Reclutato dal Bayern Monaco la scorsa estate, Christopher Scott (20) non è riuscito a impressionare con l’Anversa. (Per saperne di più)

🎥 Romelu Lukaku lo aspetta con ansia a Roma!

Romelu Lukaku sarà presto un giocatore della Roma. Martedì è previsto l’incontro con il Diavolo Rosso nella capitale italiana. (Per saperne di più)

📷 Murillo, alla prossima pubblicità!

L’Anderlecht è vicino alla cessione del principe Murillo. La destra panamense passerà all’Olympique de Marsiglia (leggi di più)

Saelemaekers, grande annuncio!

Diverse settimane dopo fu annunciata la partenza di Alexis Salemakers, che avrebbe potuto lasciare il Milan ma continuare la sua carriera in Serie A. (Per saperne di più)

La reazione di Simone Inzaghi alla cessione di Romelu Lukaku

Non dovrebbe volerci molto: Romelu Lukaku firmerà per la Roma. La fine della serie, durata tutta l’estate. (Per saperne di più)

Pubblicizzato da tempo allo Standard, questo ex giocatore dell’Anderlecht tornerà in Belgio

Kazim Olegbi, 20 anni, si è allenato da giovane all’RSC Anderlecht prima di trasferirsi in Inghilterra. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Timothée Castagne firma per il Fulham

Questo ormai è stato registrato: Timothy Castagne non è più un giocatore del Leicester. Il Red Devil lascia i Foxes verso il Fulham. (Per saperne di più)

È fatta: l’ex Sarraj Youssef Maziz ritorna a Jupiler!

Ora è ufficiale, Youssef Mazize lascia Metz e torna alla nostra competizione. L’ex giocatore dell’RFC Seraing si unisce all’OHL. (Per saperne di più)

Anderlecht e Club Brugge in conflitto per il portiere del Manchester City?

Anderlecht e Club Brugge sono stati molto attivi durante la finestra di mercato estiva. E a pochi giorni dalla chiusura i due club proveranno a mettere a segno il colpo del KO. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Bella nuova mossa per questo club belga

Essendo arrivato così vicino alla retrocessione durante la stagione 2022-23, Eubin si è ripreso molto bene e ha segnato 10 punti su 15, e i Panda hanno potuto contare su una finestra di mercato di successo. (Per saperne di più)

Confermato: George Mikaotadze firmerà per un club molto grande!

L’ex giocatore del Seraing, George Mikautadze, ha visto il suo nome menzionato in diversi club di alto profilo quest’estate. Il georgiano sarà vicinissimo a regalarsi un trasferimento fantastico. (Per saperne di più)

Mogi Piat incoronato in questo incarico per l’ex Anderlecht?

In prestito all’Anderlecht nella stagione 2021-22, Christian Kwame dovrà trovare una via d’uscita dalla Fiorentina. (Per saperne di più)

Ultimi trasferimenti e voci di trasferimento 28/08