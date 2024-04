Raggiunto il limite, Rafael Nadal continua il suo viaggio a Madrid dopo una lotta di tre ore contro Pedro Cachin

L'eccitazione ha cominciato a circolare tra i tifosi di Rafael Nadal sabato quando ha sconfitto Alex de Minaur, la sua migliore vittoria su pista in un anno e mezzo. Meglio in tutti gli aspetti del gioco rispetto a dieci giorni fa contro l'australiano a Barcellona, ​​Nadal ha preso il suo posto a Madrid e ha dimostrato di essere ancora capace di far male a tutti. Ma l'importante resta confermare il miglioramento a cui ha assistito sabato quando lo stesso Nadal ha fatto capire che vedrà come sarà il suo recupero. Questa conferma era quindi attesa lunedì, contro Pedro Cachin (ATP 91).

Giorno e tramonto

Se l'argentino non si è presentato come una vittima consenziente e sembrava credere che si potesse fare una vera partita, l'inizio della gara gli ha subito smentito. Dopo aver strappato in avvio Cashin, la forza del fuoriclasse spagnolo ha avuto la meglio nel primo set, vincendo alla fine 6-1.

Mentre i tifosi si aspettavano senza dubbio che Nadal continuasse il suo slancio e migliorasse, hanno visto Cashin alzare il suo gioco e prendere subito il servizio del maiorchino per il 2-0. Se il re della terra non era lontano dal tornare direttamente in partita, Kashin ha poi parato un break point per mantenere il vantaggio nel punteggio (3-1). L'argentino ha leggermente allargato le distanze con un doppio break (4-1). Ma se c'è una cosa che Nadal sa fare meglio di chiunque altro, è combattere. Con le spalle al muro, Bull Manacor ha ripreso la sua marcia in avanti per cancellare il primo break (4-3). Sotto pressione, Cashin si è trovato costretto a controllare i nervi per concludere il secondo turno (5-4). A testimonianza dell'importanza e della tensione del momento, l'argentino ha commesso due doppi falli, di cui uno su break point, nonostante prima non avesse commesso alcun errore. Inoltre, ha mancato due punti specifici. Ma mentre scriveva che il secondo set sarebbe stato testimone di uno scenario improbabile, Nadal ha perso nuovamente il servizio prima di aggiudicarsi il tie-break grazie ad un break dei bianchi.

Nel tie-break, Cashin è tornato in vantaggio e ha condotto 4-1 con due break prima che l'avversario pareggiasse (4-4). Alle corde, l'argentino alla fine non si è tirato indietro vincendo il tie-break 7-5 e portando Nadal ad un set decisivo incerto.

Risposte alle sue domande

All’inizio del set finale è sorta una grande domanda: Nadal avrebbe resistito fisicamente? A gennaio, è caduto a quel livello contro Jordan Thompson dopo aver vissuto uno scenario simile. Ma da allora sono passati tre mesi. Pertanto, era quasi impossibile sapere come avrebbe affrontato la fine della partita dopo più di due ore in campo.

Questo terzo gruppo ha continuato lo slancio del secondo gruppo in uno scenario alquanto improbabile. Mentre Nadal ha rotto il servizio dall'inizio e si è concesso due possibilità per farlo, Cashin non ha smesso di lottare e ha subito pareggiato (2-2). Ma il titolare della 22esima squadra maggiore non ha tremato di fronte a questa nuova risposta del suo avversario ed è andato dritto, riprendendo il servizio (4-2), prima di resistere (5-3). Sul servizio dell'argentino ha fatto uno sforzo maggiore per chiudere la partita e raggiungere così gli ottavi del torneo (6-1, 6-7, 6-3).

Se recentemente ha dubitato della sua futura partecipazione al Roland Garros, Nadal avrà rassicurato i suoi fan dicendo che ha già ottenuto tre vittorie in questo torneo, la prima dagli US Open del 2022. E potrebbe non fermarsi qui che Jiri Lehica (tennis professionistico giocatore 31), lo affronterà nel turno successivo, nei quarti di finale contro Daniil Medvedev (4° ATP) o Alexander Bublik (18° ATP). Una vittoria dopo una grande lotta darebbe a Nadal molta fiducia fisica.