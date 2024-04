10 cose da ricordare dal rapporto AI Index

L’Università di Stanford negli Stati Uniti ha presentato l’edizione 2024 del suo libro Rapporto sull'indice dell'intelligenza artificialeil documento che “Traccia, raccoglie, distilla e visualizza i dati relativi all'intelligenza artificiale”con l'obiettivo di fornire “Dati imparziali” Per sviluppare a “Comprensione profonda e accurata” Da questa zona complessa.

Da questo rapporto, i ricercatori hanno estratto dieci tendenze che forniscono una panoramica e una panoramica dell’intelligenza artificiale e di questi sviluppi, dopo il 2023, che è pieno di innovazioni e cambiamenti nelle abitudini.

Un report per comprendere le trasformazioni legate all’intelligenza artificiale

Dal 2017, l’Università di Stanford produce un rapporto che mappa il panorama dell’intelligenza artificiale in tutto il mondo. Il documento è riconosciuto come una delle fonti più credibili e affidabili sull’argomento ed è regolarmente citato nella ricerca accademica. Negli ultimi anni il rapporto AI Index ha assunto un’altra dimensione. “Un decennio fa, l’intelligenza artificiale aveva difficoltà a comprendere il linguaggio e non riusciva a risolvere problemi matematici. Oggi, i modelli di intelligenza artificiale superano regolarmente le prestazioni umane”.Ray Perrault e Jack Clarke, co-direttori del rapporto, presentano il rapporto.

Gli ultimi sistemi moderni, come GPT-4, Gemini o Claude 3, impressionano gli autori con i loro aspetti multimediali, tra la generazione di testi in decine di lingue, l'elaborazione di audio o la creazione di immagini. Ma ciò che distingue il 2023 è il modo in cui l’intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana e democratizzandola tra il grande pubblico. Pertanto, l’Università di Stanford vorrebbe presentare la versione 2024 del rapporto “Istantanee oggettive e continue che monitorano più aree chiave.” :

Progressi tecnici nelle capacità dell’intelligenza artificiale,

Società e investimenti che guidano lo sviluppo e la diffusione dell’intelligenza artificiale,

Opinione pubblica sugli impatti attuali e futuri,

Misure politiche adottate per promuovere l’innovazione nell’intelligenza artificiale gestendo al contempo i rischi e le sfide.

Monitorando in modo completo l’ecosistema dell’intelligenza artificiale, l’Indice costituisce un’importante risorsa per comprendere questa forza tecnologica trasformativa.

I 10 trend dell'intelligenza artificiale secondo il rapporto Stanford AI Index

Grazie al suo studio approfondito nel campo dell’intelligenza artificiale, l’Università di Stanford è riuscita a identificare dieci principali tendenze in questo settore nel suo rapporto AI Index: