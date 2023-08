Theo Leoni già paragonato all’icona dell’Anderlecht: ‘Dovrebbe osare di più, come ho fatto io’

È il giocatore più popolare di inizio stagione? Theo Leoni può impressionare sia amici che nemici. Tanto da essere stato paragonato all’ex gloria dell’Anderlecht, Walter Pacigio.

Walter Pacigio Ho giocato nella stessa posizione Teo Leoni E aveva un gameplay simile: semplice, ma molto efficace. “Questo confronto mi fa molto piacere”, ha detto l’ex giocatore della Nazionale. ultima ora.

“Theo Leoni non ha ancora giocato molte partite ma ha già fatto grandi cose. Penso che sia come me? Sì in alcuni aspetti del gioco, ma siamo giocatori completamente diversi”.

Il gol contro lo Charleroi ha impressionato Paseggio. “Ha un ottimo tiro dalla distanza. Lo ha fatto con il piede destro, ma ha davvero tentato la fortuna con il sinistro e stava anche andando nella direzione giusta. Deve osare tentare la fortuna anche dalla lunga distanza. allineare”. di più, come facevo prima.”

Anche la dimensione fisica dei due uomini è diversa. “Sono stato fortunato perché avevo un calcio più forte del suo. Mi ha permesso anche di fare dei bei passaggi lunghi. Ma lui è più bravo e sa mettere la pelle meglio di me”, ammette. Walter Pacigio.