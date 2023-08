UEFA Champions League: il Galatasaray si qualifica con Mertens, insieme a Braga e Young Boys

I turchi hanno battuto 2-1 i norvegesi del Molde. All’andata il Galatasaray vinse 3-2 in Norvegia. Dries Mertens è partito titolare ed è stato sostituito al 72′ della partita. Il Galatasaray apre le marcature in avvio di gara con Icardi su rigore (7). Poi il Molde ha risposto nella ripresa con l’Histad (66′), ma non è bastato a fermare i supplementari, perché la squadra di Istanbul ha segnato il secondo gol nei minuti di recupero su punizione di Angelino (90+3).

Nelle altre partite degli spareggi, il Braga si è qualificato a spese del Panathinaikos dopo aver vinto per poco 0-1 in Grecia, confermando la vittoria dell’andata per 2-1. L’unico gol della partita è stato segnato a fine partita da Bruma (83′). Juancar (90+1) ha lasciato la squadra greca a 10 anni dopo aver ricevuto due cartellini gialli. I portoghesi giocheranno la fase a gironi per la prima volta dalla stagione 2012-2013.

Il Bern Young Boys ha battuto 3-0 il Maccabi Haifa, che aveva giocato la fase a gironi la scorsa stagione, dopo aver pareggiato 0-0 all’andata. Gli svizzeri avevano segnato nel primo tempo con Eten (23′) e un’autogol di Sek (28), ex giocatore dell’Anversa dal 2018 al 2022. Nel secondo tempo Ugrintic ha segnato il terzo gol per la squadra locale (46). ). Gli svizzeri si qualificano così alla fase a gironi, come nella stagione 2021-2022.

Per quanto riguarda la squadra belga, l’Anversa giocherà mercoledì ad Atene la gara di ritorno dei playoff contro l’AEK, Grecia, alle 21:00.

Giovedì 31 agosto alle ore 18 si svolgerà il sorteggio dei gironi di Champions League.