“Sono qui, se suona risponderò chiaramente”: Omar Sy spiega perché non vede più l'ex amico Farid

Negli anni 2000 ci furono diversi duetti che diedero il nome al gioco dell'umorismo francese. Eric, Ramsay, Cad, Olivier o anche Omar e Fred sono noti per la loro famosa serie: servizio post-vendita per la trasmissione.

Se il duo traboccava di una complicità che vediamo raramente, i due attori finirono per separarsi circa dieci anni fa e da allora le comunicazioni si sono inizialmente attenuate, arrivando al silenzio radiofonico. Omar Sy cerca di spiegare il perché, anche se è difficile da descrivere. “Non esiste una vera spiegazione corretta, non c’è una vera confusione ma capisci che è quello che succede a tutti, cioè è anamorfico e io sono visto come qualcun altro perché stiamo proiettando un’immagine di Omar”. Anche chi mi conosce bene, in questo caso chi mi conosce bene, ad un certo punto, ha proiettato l'immagine di qualcuno che non ero io e che non era in sintonia con quella persona che potevo capire. Ma non ero quella persona.“

Che contribuì notevolmente al successo degli Intouchables e poi ammise che Fred Tiesto”Gli è mancata la vittoria. Ad un certo punto è stato doloroso. Oggi ho preso la mia decisione. Così è la vita. Inoltre attualmente è una sua scelta, non mia, che rispetto pienamente. è la vita, Spiega in conclusione: “Sono qui. Se squilla, risponderò chiaramente.”