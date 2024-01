Ultimi trasferimenti e voci di mercato 05/01: Buchanan – Mikautadze – Tanguy – Rigali – Mbaio

Tutte le voci sul trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Prima dai un'occhiata qui! Buchanan – Mikautadze – Tanguy – Rigali – Mbaio

Questo club retrocesso segnerà un arrivo ampiamente ambito

L'RWDM avrà bisogno di trasferimenti quest'inverno per rimanere nella Pro League. Il Molenbeek può contare sul fatto che il suo presidente, John Textor, possiede altri club. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Ritorna al mittente per una di quelle sensazioni dei tornei passati

George Mikautadze ha vinto il premio di miglior giocatore e capocannoniere del campionato francese la scorsa stagione, e non si è imposto affatto all'Ajax Amsterdam. Il georgiano torna a Metz. (Per saperne di più)

L'Anderlecht verrà derubato del gol invernale da un altro club della Pro League?

L'RSC Anderlecht ha una chiara priorità in questa finestra di mercato invernale: il passaggio al ruolo di difensore centrale. I Mauves stanno aumentando il numero dei club, ma devono affrontare la concorrenza anche di altri club belgi. (Per saperne di più)

Un grande talento belga vicinissimo al vertice europeo

La finestra di mercato invernale si avvicina rapidamente e porterà con sé la sua dose di voci. I grandi club pensano già al futuro. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Tajon Buchanan lascia il Club Brugge

Era previsto. Tajon Buchanan lascia il Club Brugge per l'Inter. (Per saperne di più)

Un grande talento nonostante le avversità, Dylan Mbayo lascerà Kortrijk

Dylan Mbayo era considerato molto promettente al suo debutto con il Lokeren. D'ora in poi avrebbe dovuto lasciare Courtrai per l'Olanda. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Martin Rigali lascia Kortrijk e si unisce all'MFK Karvina

Il Kortrijk ha concluso il 2023 all'ultimo posto nella classifica della Pro League. Il Kerel vuole apportare le modifiche necessarie durante la finestra di mercato invernale. Ciò comporta anche la rimozione del grasso. (Per saperne di più)

L'Ostenda, già bandito dai trasferimenti, subisce un altro duro colpo

Ostenda è sull'orlo del baratro. Il club costiero, immerso in una situazione amministrativa e finanziaria appena sostenibile, subirà presto un altro duro colpo. (Per saperne di più)

