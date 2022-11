Formula 1 | Perez: Non so cosa stessero facendo Leclerc e la Ferrari!

Sergio Perez inizierà la gara sprint in Brasile dal nono posto. Poteva esserci di più per il messicano, ma Charles Leclerc lo ha trattenuto.

Il pilota della Ferrari ha fatto una pessima scelta delle gomme e ha trascinato a terra Perez lasciando il messicano alle spalle nell’unico giro possibile di un quick dry nel terzo quarto.

A causa della bandiera rossa, Perez non ha avuto una seconda possibilità, quindi il pilota della Red Bull Racing è scontento del lavoro della Ferrari.

“E’ stata sfortuna. Non so cosa stessero facendo Leclerc e la Ferrari, era molto chiaro che era troppo lento al centro nel giro esterno. Pensavo si sarebbe fermato, c” Mi era molto chiaro che lui stava per farlo e mettere punti, ma è rimasto davanti a me sulla strada giusta! Mi hai sciolto proprio dietro di lui e purtroppo ho perso molto”.

“I primi tre avrebbero dovuto essere possibili oggi, ma purtroppo dobbiamo partire noni. Sono molto deluso dal risultato. Cercheremo di recuperare posizioni domani e cercheremo di arrivare ai punti Sprint”.