Nella Challenger League si complica la posizione di Franks Borens, penultimo in classifica.

Il club ha ottenuto solo quattro vittorie in sedici partite di campionato e ha segnato solo dodici gol. Pertanto, l'incompetenza del capitano Teddy Chevalier ha spinto le varie parti a trovare una soluzione.

“Non verrò a seppellire la mia carriera.”

Quello che ha segnato un solo gol ha lasciato la seconda divisione belga per firmare nella D2ACFF con il Mons. Ha un contratto di una stagione e mezza e crede che questa scelta sia una buona decisione e non gli danneggerà.

“No, non vengo a seppellire la mia carriera a Mons”, ha detto a La Derniere Heure. Ha già segnato un gol in amichevole e vuole aiutare il club a confermare il primo posto in classifica e permettergli così di proseguire il cammino verso le serie superiori.

A 36 anni ha intenzione di mettere tutta la sua esperienza a disposizione dei Dragoni. Poiché non ha alcun titolo sul suo nome, può sperimentare questa gioia, anche se ad un livello inferiore. Difficile quindi sapere se continuerà la sua carriera dopo la scadenza del contratto con il Mons o se si ritirerà dopo quest'ultima sfida.