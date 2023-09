Ultimi trasferimenti e voci di mercato 01/09: Carrasco – Origi – Nosa – Dragnis – Bakayoko – Ramazani – Yaremchuk – Scott

Tutte le voci sul trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Prima dai un’occhiata qui! Carrasco – Origi – Nossa – Dragsnis – Bakayoko – Ramazani – Yaremchuk – Scott

Il Club Brugge permette a Daniel Perez di scappare

Non ha ancora avuto una chance nella prima squadra del club, e nella Cote Daniel Pérez continuerà la sua scoperta del calcio belga. (Per saperne di più)

Nonostante l’interesse dello Standard, Steve Peters ha scelto la Challenger League professionistica

Libero da ogni contratto dal 30 giugno, Steve Peters ha trovato un nuovo club. Nonostante l’interesse di diverse squadre NBA, ha scelto una nuova sfida in D1B. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Aaron Dunham lascia lo Standard

La voce si era diffusa poche ore fa, e non è più una voce: Aaron Dunham lascerà il campionato professionistico per la Ligue 1. (Per saperne di più)

Un grande club francese non abbandona questo diablotin!

Nella sua prima stagione nella Liga, Larji Ramadani ha mostrato grandi cose. Il nazionale Under 21 belga potrebbe approfittare dell’ultima giornata di mercato – nella maggior parte dei paesi europei – per godersi un trasferimento prestigioso. (Per saperne di più)

Ufficialmente: Anversa ha trovato una soluzione a questo fallimento

Christopher Scott (21) è stato ingaggiato la scorsa estate dal Bayern Monaco e deve ancora stabilirsi ad Anversa. (Per saperne di più)

Dopo Cana, un altro club dell’Anderlecht va a questo club belga

Adesso è ufficiale: dopo aver prolungato il contratto con l’Anderlecht, Marco Cana (21 anni) è stato ceduto in prestito per una stagione al Kortrijk. (Per saperne di più)

Lo Standard insegue un giocatore di uno dei maggiori club inglesi!

La finestra di mercato in Belgio si chiuderà il 6 settembre. Lo Standard, in disperato bisogno di rinforzi, vuole esplorare percorsi interessanti. (Per saperne di più)

Ufficialmente: l’Anderlecht ha trovato una soluzione per Marco Cana

Marco Cana (21 anni) sarà ceduto in prestito al Kortrijk in questa stagione. Come previsto, il centrocampista attualmente rimane nei piani dello Sporting per il futuro. (Per saperne di più)

Ufficialmente: Roman Yaremchuk lascia temporaneamente il Club Brugge

Il giocatore più costoso della storia del calcio belga (senza contare il caso spinoso di Ernest Nehme al RWDM), Roman Yaremchuk proverà a rilanciarsi questa stagione lontano dal Club Brugge. (Per saperne di più)

Kompany deve affrontare una forte concorrenza per questo Red Devil

Entriamo nell’estensione principale della finestra di trasferimento. Dopo essere stato abbandonato dal club italiano AC Milan, Divock Origi non è riuscito a trovare un nuovo club. (Per saperne di più)

Ufficialmente: lo Charleroi rafforza le sue forze dopo la partenza di uno dei suoi dirigenti

Da giovedì è ufficiale: Jackson Chauchoua lascerà lo Sporting Charleroi. Il Pistone Destro è arrivato in prestito all’Hellas Verona. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Una giovane speranza dell’Anderlecht si unisce a una grande europea

A soli 17 anni, Ethan Butera lasciò l’RSC Anderlecht. Il versatile difensore ha deciso di non prolungare il suo contratto. (Per saperne di più)

Una grande sorpresa nel caso Bakayoko!

Yohan Bakayoko crede che molti club siano interessati a lui dopo la sua buona annata nel 2022-2023. Anche se sembrava tutto pronto a lasciare il Red Devil quest’estate, alla fine dovrà… restare al PSV Eindhoven! (Per saperne di più)

È finita: Yannick Carrasco ha fatto una scelta davvero sorprendente per il resto della sua carriera!

All’età di ventinove anni Carrasco decise di lasciare l’Atletico Madrid. Non sarà al Barcellona, ​​dove il giocatore era stato annunciato mesi fa. (Per saperne di più)

La grandissima offerta presentata al giocatore del Brugge!

In questi ultimi giorni di mercato, il Club Brugge potrebbe vedere la partenza di uno dei suoi più grandi gioielli. Secondo il suo agente, Antonio Nosa è ancora molto ricercato in Premier League. (Per saperne di più)

Ultimi trasferimenti e voci di mercato 08/31 Ultimi trasferimenti e voci di mercato 09/02