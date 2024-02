C'è un problema all'Anderlecht? Tra questi due titolari non funziona: è tutto calcio

Tutto sembra andare bene per l'Anderlecht, saldamente al secondo posto e vicino all'ingresso nell'Etihad. Ma nel gioco ci sono ancora dei punti interrogativi.

Quando Brian Rimmer a Charleroi ha deciso di eliminare invece Mario Struykens Jari VershaerenCi siamo posti delle domande. Il gol probabilmente consentirà a Verschauren di continuare a migliorare nelle partite, guadagnare tempo di gioco e, spera Reimer, riscoprire la sua magia.

Ma Struijkens ha fatto il suo gioco e, soprattutto, Struijkens sembra capace, a differenza di Verschaeren, di influenzare le partite al di là del suo ruolo offensivo. Lo ha spiegato dopo la partita contro La Jeantoise: “Super Mario” adesso si diverte quando adotta un ruolo più ibrido, e va al duello. Quando Jari Verschauren non è “all'interno”, è invisibile, incapace di compensare la sua mancanza di leadership offensiva.

C'è già un giocatore di Verscheren all'Anderlecht, e si chiama Hazard

Sembra che questa “magia” perduta da Jari Verschaeren possa essere ritrovata in Thorgan Hazard. Quest'ultimo generalmente può andare dove vuole in campo… il che impedisce al “ragazzo” di fare lo stesso. Verschauren si gira, temporeggia, tenta invano la schivata, poi rientra. Tutto il possesso palla è una perdita di tempo per l'Anderlecht.



© Notizie fotografiche

Hazard e Verschaeren possono giocare insieme? La questione sarà più urgente quando tornerà Thomas Delaney, quindi Remer dovrà togliere un giocatore dal centrocampo. Stroekens guadagna potenza, senza essere sempre appariscente ma più consistente di Verschaeren. più efficace. Forse Brian Rimmer dovrà scegliere tra due ragazzi Nerbidi.