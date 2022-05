Alexandre Blissin, ex allenatore dell’Ostenda, potrebbe diventare il nuovo allenatore dello Standard de Liegi

Lo Standard de Liège è ancora alla ricerca di un allenatore da quando Luka Elsner è stato esonerato a fine aprile. L’FC Liege è ora nelle mani del gruppo americano 777 Partners e questo dovrebbe avere un impatto sulla selezione dell’allenatore. Infatti, l’attuale allenatore del Genoa, Alexandre Blissin, può mettere i suoi bagagli sullo Standard. Genova, essendo di proprietà di 777 soci.

È stato il giornalista italiano Marco Conterio a dare questa possibilità sabato 30 aprile. Il club del Genoa, attualmente al 19° posto nel campionato italiano, sta per retrocedere. Il Genoa è a soli tre punti dal Cagliari, primo giocatore non retrocesso. Se il club dovesse essere retrocesso in seconda divisione, Alexander Plessin potrebbe partire per Sclessin e diventare il successore di Luka Elsner.

Alexander Plessin è già un giocatore regolare nel nostro torneo. Il tecnico tedesco ha allenato Ostenda per una stagione e mezza prima di partire per l’Italia a gennaio 2022. A Genova il suo record non è necessariamente a suo favore: 2 piccole vittorie, 7 puntate e 4 sconfitte. Ma la sua conoscenza del campionato belga può aiutarlo a trovare un posto a Liegi.