Divock Origi arriva a Nottingham, che sta reclutando a pieno regime

Altri giocatori si sono uniti al Forest nell’ultima giornata della finestra di mercato inglese.

la metà Sangare ivoriano (25 anni), è passato al Tolosa e poi al PSV Eindhoven, e ha firmato per cinque stagioni, come il centrocampista argentino Nicola Dominguez (25 anni), ex capitano del club italiano Bologna.

Padiglione Inglese Callum Hudson-Odoi (22 anni), è stato ceduto in prestito al Leverkusen la scorsa stagione, e ha lasciato la sua squadra di allenamento, il Chelsea, con un contratto triennale. Si riunisce con l’allenatore Steve Cooper, con il quale ha vinto la Coppa del Mondo Under 17 del 2017.

Anche la squadra delle Midlands, nell’Inghilterra centrale, ha ingaggiato il terzino sinistro portoghese Nuno Tavares (23 anni), giocatore dell’Arsenal che ha trascorso l’intera ultima stagione al Marsiglia, dove è stato anche ceduto in prestito per una stagione.

Tavares ha giocato 39 partite, di cui 31 nel campionato francese, e ha segnato sei gol con il Marsiglia. Concentrato sull’attacco, capace di incrementare gli sforzi sulla corsia di sinistra, però a volte manca di costanza nel rendimento.

Tavares è arrivato all’Arsenal nel luglio 2021 dal Benfica. Nella sua prima stagione a Londra, ha giocato 28 partite in tutte le competizioni. Il suo prestito potrebbe portare al trasferimento a titolo definitivo a fine stagione.

Il Nottingham ha anche nominato il portiere della nazionale greca per quattro stagioni Ulisse Vlachodimus (29 anni) del Benfica.

In direzione delle partenze, l’attaccante gallese Brennan Johnson Il centrocampista svizzero è arrivato venerdì al Tottenham Remo Freuler È stato firmato a Bologna, un accordo negoziato nell’ambito dell’arrivo di Dominguez.

Dopo la promozione fino al 2022, il Forest si trova al 14esimo posto in Premier League dopo una vittoria su tre partite.