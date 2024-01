UFFICIALE: Un ex candidato alla Scarpa d'Oro ha firmato con il Lussemburgo – All Football

Dalla fine della sua avventura a Lovanio, Rafael Holzhauser è libero di partecipare dove vuole. Eccolo ora allo Swift Hesperang, il campione in carica in Lussemburgo.

Senza un solo minuto di campionato dall’inizio di agosto, Raffaello Holzhauser Gli ultimi mesi sono stati molto complicati a Lovanio. La sua mancanza di ritmo non ha intimidito Swift Hesperang che lo ha reso una nuova recluta.

✍🏻🇦🇹 L'ex nazionale austriaco Rafael Holzhauser lascia l'OCH Leuven (🇧🇪) e si unisce ai campioni del Lussemburgo Swift Hesperang. Durante la sua carriera ha giocato in particolare per Stoccarda, Augusta e Austria Vienna. pic.twitter.com/EWEqNTr2zG – Calcio in Lussemburgo 🇱🇺 (@ActuFootLUX) 30 gennaio 2024

Tra gli attuali terzi classificati del Campionato lussemburghese, l'ex nazionale austriaco troverà altre figure note del calcio belga come Jordan Dober (ex Mons, Namur, Verton), Anthony Sadin (ex giocatore dell'Union, RWDM, Verton), Wout. De Buyser (arrivato da Zulte Waregem, allenato per quattro anni allo Standard), Luca Ferrara (arrivato da RSCA Futures) o Charles Morren (ex Union).

Secondo nella Scarpa d'Oro 2020, Rafael Holzhauser giocherà il quinto torneo diverso della sua carriera dopo Belgio, Svizzera, Germania e Austria.