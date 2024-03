Piastrella per Tedesco, il diavolo non si unisce al gruppo

La prossima settimana incontreranno i Red Devils per la prima volta quest'anno. Giocheranno due importanti amichevoli in preparazione agli Europei.

Una trasferta in Irlanda e poi in Inghilterra dove Domenico Tedesco dovrà fare a meno di un giocatore. Anche se ha giocato dall'inizio solo nell'ultima partita di qualificazione contro l'Azerbaigian, Quinn Casteels ha dimostrato di avere il livello che gli permetterebbe di difendere la porta del Belgio se l'allenatore gliene dà una possibilità.

Colpito alla spalla

Ma il portiere è stato costretto ad abbandonare la partita di sabato contro l'Augsburg a causa di un infortunio. Ha avuto un problema alla spalla e ha dovuto lasciare il posto a Pervan, che non ha potuto fare nulla per evitare la sconfitta per 1-3.

Non ci sono al momento comunicazioni riguardo la sua assenza dai Red Devils. La presenza di Matz Selz, il solito campione in carica, così come di Tomasz Kaminski e Arno Bodart, garantirebbe che Casteels non venga sostituito da un altro portiere.

Ricordiamo che a un certo punto è stato citato come candidato per l'incarico Svilar, desideroso di tornare in Belgio dopo aver giocato un'amichevole con la Serbia nel 2021. Ma Domenico Tedesco ha spiegato che era legalmente impossibile convocare il portiere della Roma. , che attualmente ha molto successo nel club e che avrebbe rifiutato la chiamata della Serbia nella speranza di giocare per il Belgio.