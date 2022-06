Formula 1 | Azerbaigian, EL2: Leclerc batte Red Bull, Alonso 4

Dopo due ore di prove libere 1, i 20 piloti sono tornati sul circuito di Baku per le prove libere 2 del Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1. Il sole era ancora lì, ma le temperature si sono abbassate con l’avanzare della sessione.

Lewis Hamilton ha stabilito il primo benchmark con il tempo di 1’46″295 con le gomme medie, battuto velocemente da Carlos Sainz in 1’45″118, sempre con le stesse gomme, mentre il suo compagno di squadra era in curva veloce.

Charles Leclerc è migliorato rapidamente a 1 minuto e 43.806 secondi, Fernando Alonso è arrivato secondo e Sergio Perez e Juanio Zhou davanti a Hamilton, Alfa Toure e Valtteri Bottas hanno fatto lo stesso, così come Esteban Ocon.

Perez è arrivato secondo e Hamilton ha mostrato un po’ di fastidio alla radio quando il suo ingegnere gli ha detto che era 2,3 dietro Leclerc, Sainz è arrivato secondo e Max Verstappen ha firmato per primo un quarto d’ora dall’inizio della sessione, con il sesto provvisorio.

Poi la Red Bull si è avvicinata pericolosamente a Leclerc, ancora a metà gomma, Verstappen staccato di 30 millesimi dal Monaco, mentre Perez ha messo a segno poco più di un decimo di secondo.

Il resto della sessione ha visto i piloti della Haas F1 commettere un errore di uscita, prima che Perez lo facesse due volte, alle curve 1 e 15.

I piloti Ferrari hanno poi provato le gomme soft e Leclerc ha migliorato il suo benchmark portandolo a 1’43.224. In testa anche Sainz, ma in quest’ultimo settore ha interrotto il suo tentativo, lungo per testare il degrado delle gomme.

Alex Albon ha sorprendentemente toccato il muro, curva 17, all’interno di questa velocissima curva. Il mozzo della ruota anteriore destra sembra essere rotto sulla Williams. Nel frattempo, Ocon ha colpito il muro con la ruota posteriore sinistra.

Da notare che la gara si svolgerà durante le Prove Libere 1 e la Ferrari è l’unica squadra a montare gomme piene nella prima sessione. Dopotutto, sono stati gli EL2 che sono stati effettivamente utilizzati per calibrare la resistenza della gomma.

I tempi sul giro sono rimasti invariati e Leclerc ha mantenuto i suoi migliori tempi, davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen, di due e tre decimi. Si noti che il team Ferrari di Leclerc ha subito una perdita di potenza verso la fine della sessione, ma il problema sembra essersi risolto da solo.

Alonso è quarto in nove decimi, e Sainz è quinto in un secondo senza tempo con le gomme morbide. Pierre Gasly è sesto su George Russell, Yuki Tsunoda, Okon e Lando Norris.

Sebastian Vettel è 11°, davanti a Hamilton, Lance Stroll, Daniel Ricciardo e Alfa Romeo di Bottas e Cho. Haas e Williams concludono il rally con i tempi sul giro per il resto del gruppo.