Ultime voci di trasferimenti e trasferimenti 26/06: Kompany – Bale – Pogba – Molika – De Ligt – Threads – Amozo – Ziyech

L’attaccante congolese passerà al Besiktas in prestito con opzione di riscatto. (leggi di più)

Il centrocampista francese lascerà il Manchester United e tornerà in Prima Divisione (leggi di più)

Francis Amuzu potrebbe presto unirsi alla Ligue 1

Le discussioni sono iniziate, ma non c’è ancora un accordo. (leggi di più)

Ufficiale: Vincent Kompany firma l’arrivo di un giocatore della League One

Il 22enne trequartista ha firmato dall’MK Dons. (leggi di più)

Ahmed Tuba (ex club Brugge) è confuso

Il difensore 24enne, che si è allenato al Club Brugge, ha avuto molto successo nelle ultime stagioni all’RKC. (leggi di più)

L’Anderlecht avrà un’opzione di acquisto per Esposito

Il trasferimento di Sebastiano Esposito dall’Interlecht all’Anderlecht è in fase di completamento. L’annuncio ufficiale dovrebbe seguire questa settimana. Buone notizie per il Club di Bruxelles: se fa un buon lavoro, possono tenerlo. (leggi di più)

Vincent Kompany vuole Jack Hendry (Club Brugge) a Burnley

Burnley sotto Vincent Kompany è stato collegato con diversi giocatori belgi nelle ultime settimane. Lo stesso Kompany non ha escluso durante la sua conferenza stampa di voler portare giocatori dal Belgio. Cerca rinforzi difensivi e può contare sul club. (leggi di più)

Eli Yuan o Hibernian

Eli Yuan atterra all’Hibernian Club. L’attaccante 23enne è in prestito al club scozzese con opzione di acquisto dalla squadra svizzera del Saint Gall. Aveva trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Mechelen (4 partite).

L’arrivo della nostra nuova 8a squadra estiva… Benvenuto Eli Yuan! 🇮🇹⚽️ pic.twitter.com/TFxaW7UaPd Hibernian Football Club (HibernianFC) 25 giugno 2022

Lois Openda nella lista dei club italiani

Dopo una bella stagione al Vitesse, in cui Ubenda ha segnato 23 gol e cinque assist in 49 partite, Obonda ha visto i loro sforzi premiati con il debutto con i Red Devils. (leggi di più)

Alex Cochrane si dirige in Scozia

Alex Cochrane rafforza Hearts of Midlothian. E il club di Edypmog, che ha concluso l’ultimo campionato scozzese al terzo posto, ha ottenuto i servizi del terzino sinistro del Brighton Alex Cochrane, 22 anni, ceduto in prestito all’Al Ittihad la scorsa stagione (40 partite, 3 gol, 4 assist).

✍️ L’Heart of Midlothian Football Club è lieto di confermare il trasferimento di Alex Cochrane a titolo definitivo soggetto ad autorizzazione internazionale. ➡️ https://t.co/qLNGzHx2RB pic.twitter.com/k3CPGPaDdj – Cuore di Midlothian (@JamTarts) 25 giugno 2022

Maximilano Romero ceduto in prestito al PSV Eindhoven

Il PSV Eindhoven cede in prestito Maximilano Romero al Racing Club, attualmente 12° in Serie A (Argentina). La scorsa stagione, l’attaccante argentino ha giocato solo 10 piccole partite in Eredivisie (un periodo) fornendo 2 assist.

Estensione del contratto

In prestito a 🇦🇷 In bocca al lupo per questa maxi stagione 🤝 – Eindhoven (PSV) 25 giugno 2022

Abdul Karim Berdakji rimodella il Galatasaray

Galatasaray servito da Abdul Karim Bardaki. Il 27enne difensore ha giocato per il Konyaspor.

Abdul Karim Berdakji è ora del GALATASARAY! ✍️ pic.twitter.com/OGIjSoDvme Galatasaray (@GalatasaraySK) 25 giugno 2022

Gareth Bale si unisce al Los Angeles FC

È stato il gallese ad annunciare la notizia sui suoi social. (leggi di più)

