Mondiali 2022: l’Ucraina resiste agli scozzesi e affronterà il Galles per un posto in Qatar

In una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre e ricca di simbolismo, l’Ucraina è stata la prima a mettere le mani sulla partita creando diverse occasioni pericolose. Tskejankov ha chiamato Gordon (settimo) prima che quest’ultimo dovesse reagire in modo impressionante contro Yarmolenko, che si è ritrovato completamente solo da distanza ravvicinata dal portiere scozzese dopo un pallone mal negoziato dai difensori (16°).

Nonostante la Scozia abbia ricevuto alcuni rimbalzi, l’Ucraina ha confermato il suo buon inizio di partita quando Malinowski ha inviato un potente pallone da metà della sua squadra sulla difesa scozzese sulla pista di Yarmolenko, premiando il campo con un tiro perfettamente modificato dopo un cambio di centrocampo. Dalla gara (0-1, 33). E così Al-Zobarna è tornato negli spogliatoi, in partita e sul tabellone.

Il vantaggio si è confermato fin dall’inizio quando Yarmashuk ha raddoppiato il vantaggio degli ospiti vincendo un colpo di testa in mezzo a 3 difensori per far girare il cuore a Karafaev (0-2, 49° posto). Ma la Scozia non ha subito la sconfitta: prima McGregor ha quasi sorpreso Bushchan con un takeout di Saab (57°), poi McGinn sembrava sbagliare l’inevitabile palla quando alla fine ha ereditato una palla con una porta a vuoto ma ha mancato il frame di testa (67).

Il gol scozzese alla fine è caduto quando il portiere ucraino ha bloccato di poco un cross prima che McGregor colpisse la palla, che passava a pochi centimetri dalla linea di porta (1-2, 80). Dopo un quarto d’ora di accanita competizione da parte a parte, i padroni di casa sono stati finalmente sorpresi da un contropiede ucraino lanciato all’ultimo minuto da Zinchenko e terminato da Dovbek (1-3, 90+5).

L’Ucraina affronterà il Galles domenica a Cardiff. Il vincitore di questo duello finale vincerà un biglietto per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.