La sorprendente reazione del presidente UEFA al sovraccarico del calendario: ‘Se giochi di meno, gli stipendi diminuiranno’

Lo hanno detto Kevin De Bruyne e altri calciatori prima della Nations League: le stagioni sono troppo lunghe e il numero di partite giocate è troppo alto. Il Red Devil ha giocato 52 partite la scorsa stagione con Manchester City e Red Devils. Un numero enorme quando si apprende che il belga ha saltato l’inizio di stagione a causa di un infortunio.

Per Mohamed Salah, questa cifra sale a 66 partite giocate da quando il Liverpool ha raggiunto la finale di Champions League, Coppa dei Campioni e FA Cup, e l’attaccante ha giocato la Coppa d’Africa con l’Egitto lo scorso inverno.

Di fronte a un programma così frenetico, UEFA e FIFA sono spesso oggetto di critiche. Tanto più che il numero degli incontri rischia di aumentare ancora di più con la riforma della Champions League e del Mondiale a 48 squadre, senza dimenticare la folle idea di organizzare il Mondiale ogni due anni.

Un ritmo frenetico è stato seguito dal presidente UEFA Aleksander Ceferin. Lo sloveno non capisce le critiche mosse agli organi di governo del calcio e ha chiarito in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “È sempre facile attaccare UEFA e Fifa. La retorica è semplice, se giochi gli stipendi più bassi diminuiscono”ha rinunciato, sottolineando indirettamente che il calcio non era più solo una questione di ingenti soldi. “Quelli che dovrebbero lamentarsi sono gli operai che guadagnano 1.000 euro al mese”.Ceferina ha aggiunto.