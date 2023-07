Ultime indiscrezioni sui trasferimenti, trasferimenti 12/07: Meunier – Mitrović – Vertissen – Bongonda – Kalulu Kiatingwa – Okoh Boniface – Mondale – Mokodi

Aleksandar Mitrovic (28) ha dimostrato ancora una volta in questa stagione sotto il Fulham di essere al top del suo gioco. Tuttavia, i serbi potrebbero decidere di cambiare aria quest’estate. (Per saperne di più)

Le cose si stanno muovendo per Thomas Meunier al Club Brugge!

Thomas Meunier, 31 anni, non dovrebbe rimanere al Borussia Dortmund quest’estate. Il Red Devil potrebbe tornare nel club dove si è rivelato al grande pubblico: il Club Brugge. (Per saperne di più)

Segretario generale della Confederazione: Kevin McAllister sarà completamente accessibile

Ancora una volta, l’Union Saint-Gilloise è diventato molto attivo nel mercato dei trasferimenti. I Brusselers sono vicini ad annunciare un nuovo trasferimento in entrata. (Per saperne di più)

Yorbe Vertessen potrebbe prendere una decisione importante quest’estate

Tornato all’Eindhoven dopo essere stato ceduto in prestito all’Union Saint-Gilloise nella seconda parte della stagione, Jorbe Vertissen (22) avrebbe potuto decidere di fare le valigie. (Per saperne di più)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) si unirà all’Arabia Saudita

Quest’estate, l’Arabia Saudita e i suoi ricchi club saranno nelle notizie di mercato. Un nuovo trasferimento è in lavorazione e sarà presto ufficiale. (Per saperne di più)

Bruges prende un rastrello nonostante un grande deposito

Per far muovere il calciomercato, il Club Brugge sa come si fa. Va detto che la gente di Bruges ha i mezzi per soddisfare le proprie ambizioni. (Per saperne di più)

UFFICIALE: Lucas Mondale lascia il Club Brugge

Il Club Brugge continua il mercato estivo. La gente di Brugge, oltre ai prossimi trasferimenti, è intenzionata a ridurre le dimensioni della propria rosa. (Per saperne di più)

Theo Bungonda, Transizione improvvisa!

Dopo due stagioni trascorse in Spagna, a Cadice, il 27enne belga-congolese Theo Bongunda ha trovato una nuova via d’uscita. (Per saperne di più)

Dopo Teuma, la Federazione sta cercando di compensare la possibile partenza di una stella

Si trasferisce quest’estate nel sindacato! I brussellesi hanno già perso il loro capitano, Teddy Teoma, e potrebbero perdere altri giocatori molto importanti. (Per saperne di più)

Aster Vranckx è citato nel PSV

Dopo una stagione piuttosto complicata per il club, Esther Franks (20) è a un bivio. Un nuovo colore rosso scuro potrebbe cambiare l’aria quest’estate. (Per saperne di più)

Una vecchia conoscenza del club di Bruges.. verso la Premier League inglese?

Qualche anno fa, il Club Brugge ha prestato Tahith Chong dal Manchester United. Il giocatore destro potrebbe finire in Premier League la prossima stagione. (Per saperne di più)

Standard sulle tracce di Ibrahima Cisse

Lo Standard vuole rafforzarsi ancora di più durante questa finestra di mercato. Liégeois cerca nuovi elementi in difesa, orfano Dussenne o – probabile – Laifis. (Per saperne di più)

Ultimi trasferimenti e voci di trasferimento 07/11