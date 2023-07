Tanto “freestyle” e “tensione” per Nafissatou Thiam davanti ai suoi fan: “Saltare a Liegi è molto divertente”

Nefissatu Tiam Mercoledì sera è arrivato secondo nel salto in lungo alla gara di Liegi con un salto di 6m47, 12 cm dal miglior salto della sua stagione e 39 cm dal suo record personale. La vittoria è andata alla burundese Marthe Koala (6m58).

“Ci sono state cose buone e cattive nei miei spettacoliNafeh Thiam ha commentato. Il mio volo precedente andava bene, ma il mio lavoro aereo lo era meno. Stavo pensando troppo. Tanta libertà! Voglio fare bene, ea volte mi innervosisco invece di rilassarmi. Non sono completamente esposto quando quella dovrebbe essere la mia forza. non mi manca molto! È una grande partita davanti a una grande folla. La buona notizia è che non ho sentito nulla nel mio tendine d’Achille. Non è stato così nelle ultime settimane. Lo prendo come esercizio. Nessuna pressione.“

“È un anno con tanti cambiamenti e novità, e devo essere paziente con me stesso dal punto di vista sportivo e anche su altri livelli, Cattura il doppio campione olimpico nell’eptathlon. Costruiamo passo dopo passo, mattone dopo mattone, e tutto va bene! Vedo a lungo termine, non voglio correre per essere pronto e nichelare a Budapest. Sono a un punto della mia carriera in cui devo fare delle scelte. Ma penso di poter essere bravo lì! Saltare a Liegi è molto interessante. L’atmosfera è buona e il pubblico è molto vicino!“