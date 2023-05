Pro League: record di fuoricampo fumble contro La Gantoise, Orban e Cuypers segnano ancora

Standard – La Gantoise: questa è la locandina delle partite europee di Pro League di questo fine settimana.

Il primo periodo è timido, in quanto le due squadre preferiscono marcarsi a vicenda piuttosto che attaccarsi a vicenda. Gli abitanti di Liegi mettono il naso fuori dal finestrino ZincernagelE Dunum et al levis. Ma il primo obiettivo del gioco cadrà dall’altra parte. È aperto mezz’ora Kuipersnessuna via d’uscita Urbano Difendere roches Accelera prima di scatenare un servizio potente e inarrestabile Bodart (0-1). Il 16° gol in 18 partite, in tutte le competizioni, per il Gent poco in forma. Tuttavia, non raggiunge il segno al 39 ‘di gioco Bodart questa volta intervieni.

Il giocatore nigeriano ha brillato anche nella ripresa. Prima con una meta di Loeb dai 50 metri, sarebbe stato uno dei gol della stagione. Cinque minuti dopo, l’arbitro Butterberg ha interrotto il match, in completa incomprensione, quando non ha concesso un calcio di rigore allo Standard e questoUrbano Una seconda rosa può essere piantata sulla continuità del palcoscenico.

A 56 anni, Standard si unì a Ghent. Il calcio di punizione è firmato Dunumrecupero alzare (1-1). quattro minuti dopo, Kuipersdopo una buona apertura a Urbanobeneficia di un aumento di cattiva retribuzione da Bodart Per segnare il suo gol in serata (1-2). Gol n. 21 per l’attaccante belga in campionato in questa stagione.

I momenti caldi sono passati in questo incontro. Oltre ad escluderemi sveglio Alla fine della partita, dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo, non ci sarà più niente da mangiare. 1-2 è il punteggio finale.

Nella classifica PO2, Gand ha ora 34 unità. Il secondo criterio, una differenza di cinque punti. CS Brugge e Westerlo, con una partita in meno, hanno 26 punti.