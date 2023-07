Il veterano giapponese Kazuyoshi Miura estende la sua carriera in Portogallo all’età di 56 anni

Ex nazionale giapponese Kazuyoshi MiuraIl club di seconda divisione portoghese ha annunciato martedì che il 56enne continuerà la sua carriera dopo aver prolungato il suo periodo di prestito all’Oliverense.

Oliverense ha dichiarato sui social media che l’attaccante, che ha giocato tre partite con il club dopo essere stato prestato dallo Yokohama FC lo scorso febbraio, rimarrà in Portogallo la prossima stagione.

Miura ha compiuto 56 anni a febbraio e vuole continuare a giocare fino ai 60 anni. “Ci saranno momenti in cui non parteciperò alle partite, ma voglio rimanere motivato e fare del mio meglio dove posso.Di recente ha dichiarato al quotidiano Nikkan Sports.

conosciuto comeRe KazuoNel suo paese, Miura ha debuttato nel 1986 con il club brasiliano Santos e ha giocato anche in Giappone, Italia, Croazia e Australia.

Uno dei calciatori più popolari in Asia negli anni ’90, ha contribuito a far conoscere il calcio giapponese quando la Japan Professional League è stata lanciata nel 1993.

Miura ha fatto il suo debutto per il Giappone nel 1990, ma è stato escluso dalla squadra quando hanno giocato per la prima volta.Samurai bluNella fase finale della Coppa del Mondo 1998, però, ha segnato 55 gol in 89 partite con la nazionale.