UFFICIALE: Una delle scoperte belghe della scorsa stagione amplia l'avventura nel campionato professionistico – All Football

Christian Ravic soffre di un grave infortunio al bicipite femorale in questa stagione. Ma ha ricevuto un'impressionante offerta di sostegno da parte del Cercle de Bruges.

Christian Ravic è stato presentato la scorsa stagione nella difesa del Cercle de Bruges e quest'anno ha fatto molta strada. Durante il sorteggio di Charleroi, ha giocato di nuovo per la prima volta nel 2024, e il suo infortunio lo tiene in ospedale dallo scorso ottobre.

Ma le sue prestazioni l'anno scorso e all'inizio della stagione hanno convinto i dirigenti a trattenerlo più a lungo al Jan Breedelstadion. Ravic (22 anni) ha firmato un contratto fino al 2027.

“È una ricompensa e uno stimolo a continuare a lavorare duro e questo prolungamento contrattuale lo dimostra cerchio Ha fiducia in me e dipende da me per il futuro”, spiega il difensore, il cui valore secondo Transfermarkt è di tre milioni.

Ravitch è a lungo termine al Cercle de Bruges

E continua: “Mi dà una grande spinta, con le qualificazioni alla Champions League che si avvicinano, e voglio avanzare altre 10 volte con la squadra”.

L'entusiasmo è condiviso dal direttore tecnico Rembert Fromant: “Christian rappresenta il DNA del dipartimento, dove offriamo opportunità ai giovani talenti belgi. Ha fatto enormi progressi ed è più pronto che mai a portare avanti la squadra”.