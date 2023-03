Coefficiente UEFA: record per il Belgio dopo la serata del sogno del sindacato, Anderlecht e Gent

È un record. Dalla creazione dell’Indice UEFA nel 1979, il Belgio non si è mai comportato così bene sulla scena europea. Con le vittorie e le qualificazioni di altri due club belgi giovedì sera, il Belgio è salito al quinto posto tra i paesi più performanti della scena europea quest’anno, con un punteggio di 13.400 punti.

L’unioneE Gand et al Anderlecht Così l’ho reso possibile, con ottimi risultati FC Bruges nella fase a gironi di Champions League, superando di 900 punti il ​​record precedente risalente al 2016-2017.

Ciliegina sulla torta: da mercoledì, e i Buffaloes si sono qualificati, sapevamo già che i campioni del Belgio 2024 avranno il loro posto immediato nella prossima edizione della Champions League.

Ora è tempo di pareggio tra Bruxelles e Gent.

In Europa League, il sorteggio avverrà all’una del pomeriggio, e l’Union Saint-Gilloise incontrerà un grande giocatore europeo, nella seguente lista: Manchester United, Leverkusen, Juventus, Roma, Feyenoord, Siviglia e Sporting Portogallo.

In Conference League, sono ancora in lizza Anderlecht e Gent, insieme a West Ham, Nizza, Fiorentina, AZ Alkmaar, Lech Poznan e Basilea. Disegna alle 2 in punto. A questo punto, i club dello stesso paese possono competere l’uno contro l’altro. Quindi possiamo avere un duello belga-belga con garanzia di qualificazione ai quarti di finale per una squadra del nostro paese. Con la nuova chiave record per il modulo belga.