Otto gol, un autogol, tre rigori: l'Under 17 del Belgio mette a repentaglio la propria partecipazione agli Europei dopo una partita pazzesca contro l'Italia

Mentre eravamo in vantaggio per 2-0, i nostri U17 sono stati battuti dall'Italia 🇮🇹 in questa seconda partita assolutamente pazzesca dell'European Elite Tour! ❌

3 calci di rigore e uno… pic.twitter.com/Xc5Mcs6l4I

– Giocatori belgi 🇧🇪 (@JoueursBE) 23 marzo 2024