UFFICIALE: Lionel Messi si unisce all’Inter Miami

Dopo due anni al Paris Saint-Germain, Lionel Messi ha deciso di lasciare il club francese e di non prolungare la sua avventura nel campionato francese. L’argentino affronterà una nuova sfida in MLS con la franchigia dell’Inter Miami, di proprietà di David Beckham.

“Non tornerò al Barcellona, ​​vado all’Inter Miami”, ha rivelato l’argentino, in un’intervista esclusiva ai quotidiani spagnoli Mundo Deportivo e Sport.

L’ultimo vincitore della Coppa del Mondo, che presto festeggerà il suo 36esimo compleanno, aveva diverse opzioni per il futuro. All’inizio l’ho portato in Arabia Saudita, dove i club erano disposti a concedersi il lusso di attirare l’attaccante sinistro. Anche l’Inter Miami desiderava assicurarsi i servizi del Paris N.30. Infine, il terzo percorso è stato il ritorno di un club il cui cuore era il Barcellona.

“Lo volevo davvero, ero così entusiasta di poter tornare, ma dopo aver attraversato quello che ho passato e la via d’uscita che ho attraversato, non volevo trovarmi di nuovo nella stessa situazione : aspettare di vedere cosa stava succedendo, succedere e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro.”, l’argentino ha spiegato sulla possibilità di tornare al Barcellona. Una posizione smentita dal club in un comunicato diffuso questa sera, spiegando che l’argentino ha rifiutato l’offerta del club.

Ovviamente la recente offerta dall’Arabia Saudita non cambierà la situazione, e Lionel Messi vestirà presto i colori di Miami in MLS.

“Dal momento che il ritorno al Barcellona non ha funzionato, volevo lasciare l’Europa, allontanarmi dai riflettori e pensare di più alla mia famiglia”, ha spiegato.

Pochi istanti dopo, lo stesso club americano ha annunciato sui propri social l’arrivo de La Pulga.