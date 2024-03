La Squadra Azzurra fa ancora paura?

Nel 2021 l’Italia aveva un compito chiaro: dimenticare la mancata qualificazione al Mondiale in Russia.

Roberto Mancini riuscirà bene nella sua missione perché porterà la squadra Azzurra alla vittoria finale. Da allora, il quattro volte campione del mondo non è riuscito ancora una volta a qualificarsi per la Coppa del Mondo.

Spaventosa Squadra Azzurra?

Mentre Mancini ha lasciato il suo posto, è Luciano Spalletti che dovrebbe provare a mettere insieme un gruppo capace di vincere ancora. Non è stato facile perché dovevamo gestire il passaggio con la generazione precedente che ha richiesto tempo per essere completato.

Ma sembra che ciò che ha permesso al Napoli di tornare campione dopo trent'anni abbia trovato delle soluzioni. Ciò ha portato alla vittoria sul Venezuela giovedì e poi a un’altra vittoria domenica sull’Ecuador.

Dopo la doppietta di Rettegui nella prima partita, questa volta sono stati Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella a scoprire l'errore. Due gol sono stati segnati all'inizio e alla fine della partita nel novantatreesimo +4 minuti.

Se in Italia tutti volessero stare attenti, e rendersi conto che il lavoro non manca, la Squadra Azzurra potrebbe far nuovamente paura. Potrebbero essere considerati tra gli outsider del prossimo Euro.