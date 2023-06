Il Team Soudal Quick-Step rivela l’elenco dei sei membri del team che sosterranno Remco Evenepoel al Tour de Suisse

A poche settimane dalla clamorosa delusione al Giro, Remco Evenpol In procinto di riprendere la competizione. Domenica sarà sulle strade del Tour de Suisse. A margine del calcio d’inizio della gara, Soudal Quick-Step Team ha appena rivelato la squadra che circonderà il campione del mondo per tutta la settimana.

Un totale di sei compagni di squadra, incl Casper Asgren, secondo negli ultimi tempi al Four Days Dunkerque alle spalle di Romain Gregoire. Per il resto, lo avrà Remco Mattia Cattaneo, James Knox, Mauro Schmid, Bert van Lerberghe e Tim Merler al suo fianco.

Una flotta potente per iniziare il Tour in Svizzera dove ovviamente ci sarà vendetta nell’aria per lui Remco Evenpol.

Remco è tornato, non vediamo l’ora. Il doppio singolare gli sta bene, ma anche giocatori come Kasper Asgreen, Mauro Schmid o Mattia Cattaneo possono puntare a qualcosa in queste fasi. Visto che Remco tornerà dalla malattia, saremo affrontare una gara di un giorno Dopo una giornata e vedere cosa può fare in montagna. Abbiamo James Knox per aiutarlo oltre a questo. Per le tappe pianeggianti il ​​nostro uomo sarà Tim Merlier che può contare su Bert van Lerberghe per guidarlo Siamo fiduciosi della nostra fortuna nell’ottenere buoni risultatiConfiait Geert van Bondt, Direttore Sportivo.