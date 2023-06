Il West Ham ha vinto la Conference League dopo la suspense contro la Fiorentina in una finale che ha turbato i tifosi

Non devi sempre essere la migliore squadra in campo per vincere la Coppa dei Campioni. Il West Ham lo ha dimostrato ancora una volta in questa finale di Conference League contro la Fiorentina.

Tra due squadre che hanno presentato un’occasione unica per vincere un trofeo (e il West Ham lo aspetta dal 1999, contro la Fiorentina del 2001), il rischio ha da tempo la precedenza sulla partita, che può essere assegnato dopo 30 secondi. La prima contro gli inglesi si è conclusa con un tiro schiacciante Michele Antonio.

Sarebbe l’unico tiro in porta del primo tempo. È stato poi necessario scandagliare le tribune per trovare tracce di una piccola animazione nel primo atto… ma non per buoni motivi. Più offensivi della loro squadra, che attendeva in maniera molto uniforme per tornare in contropiede, i tifosi West Ham Continuavano a lanciare boccali di birra in ogni angolo italiano.



© Fotonotizie

Fino a quando l’incontro si fermò brevemente quando Cristiano Biragi È stato colpito con un colpo di alcol nella parte posteriore del cranio. Il capitano della Fiorentina è stato curato in campo. Poi la partita è ripresa e ha portato al vantaggio della Fiorentina… finalmente annullato. In questione posizione di fuorigioco per lo sfortunato attaccante Luka Jović, sotto scacco dopo il colpo di testa dell’ex Anderlechthuis Christian Kwame È stato salvato dal palo nel primo tempo di recupero.

All’inizio del secondo tempo, con gli ingegneri nuovamente in inferiorità numerica, è stata la rimessa laterale a ribaltare la partita. Lo specialista del genere, Vladimir Koval, ha regalato a Michel Antonio un vero assist nel rettangolo, che alla fine è stato fermato dalla mano di Biraghi. L’arbitro non fischia all’inizio prima che il videoassistente arbitrale lo inviti a rivedere il palco. Come spesso accade in questo caso, il rigore viene fischiato a passo spedito. convertito da disse Benrahma Che alla fine ha licenziato questa finale (63° posto).







Vantaggio effimero cinque minuti fa, la Fiorentina pareggia grazie Giacomo Bonaventurache sta nel rettangolo e ha fatto la differenza grazie a una bella sequenza di colpi di controllo (1-1).

La partita è stata finalmente lanciata e ha visto le occasioni per entrambe le squadre di riguadagnare il vantaggio, come questo tiro fuori porta di Biraghi (73′) o questo colpo di testa di Thomas Suchek È stato spinto con un guanto finale da Pietro Terracciano (82°).

Alla fine è un lancio lungo perfettamente calcolato di Lucas Paquetà dietro la difesa che farà la differenza trovandolo Jarrod Bowen, campione di martelli 1-2 nell’ultimo minuto del tempo regolamentare! Uno scenario crudele per la Fiorentina che aura eu la maîtrise du ballon pendant la majeure partie de la rencontre, mais face à un West Ham diablement opportuniste all au long de cette édition de Conférence League et très costaud pour repousser les assauts des dernières minutes, cela not Abbastanza. Gli Hammers si sono così qualificati per la fase a gironi di Europa League. Ma prima è prevista una breve notte per le strade di Praga.