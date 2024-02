Scienza di grande formato: sulle orme del mammut

Va in onda il 15 febbraio alle 21:10 su France 5

La rubrica divulgativa torna già su questi curiosi mammut, dopo aver dedicato un numero di fine ottobre al restauro del mammut di Dorfort, scoperto nel 1869 nel dipartimento francese del Gard.

Intanto l'animale fa ancora in tempo a fare notizia, visto che un'azienda biotecnologica americana – premio Nobel – ha appena annunciato che è al lavoro per riprodurlo, garantendo addirittura i primi individui per il 2028! aspettare, Scienza delle grandi figure E allora rientriamo nell'argomento, per mostrarci gli specialisti, sparsi ai quattro angoli del mondo, che dedicano la loro intera esistenza a questo unico obiettivo: conoscere meglio questi mostri lunghi dai tre ai quattro metri. Mastodonti che, dopo essere scomparsi dalla faccia della Terra quattromila anni fa, hanno avuto il tempo di entrare in contatto con l'uomo.

Potrebbero essere questi ultimi a porre fine alla specie attraverso la caccia? Oppure è un disastro naturale? Sbalzo improvviso di temperatura? O addirittura una pandemia? Anche se un relatore dell'Università di Edimburgo è convinto che la colpa sia nostra, nessuno ha veramente la risposta. Sia al Mammoth Site di Hot Springs, un centro specializzato progettato dopo che le ossa furono scoperte da una macchina da costruzione nel 1973, sia a Changis-sur-Marne, non lontano da Parigi, dove furono ritrovati due scheletri in un raro stato di conservazione 2012. .

Esistono due aree di ricerca specializzate: la prima studia i mammut glabri, e la seconda è quella lanosa, che è più coerente con l'immagine che abbiamo di loro. Questi documentari ci insegnano…