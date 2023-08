UEFA Champions League – Eliminazione del Marsiglia Dopo uno scenario difficile, Galatasaray e PSV Eindhoven vanno agli spareggi.

Martedì sera si è quasi concluso il terzo turno preliminare di Champions League, con la qualificazione di Eindhoven o Galatasaray, mentre il Marsiglia è stato eliminato.

Dopo aver perso 1-0 contro il Panathinaikos, il Marsiglia pensava di aver fatto la parte difficile grazie a una doppietta Pierre Emerick Aubameyang Martedì, invece, un calcio di rigore assegnato ai greci nei tempi supplementari ha spinto entrambe le squadre ai tempi supplementari. Poi l’OM ha pensato alla qualificazione grazie ad un gol Vitina Ma è stato annullato a causa di una situazione di fuorigioco. Ai rigori, i greci sono finalmente emersi e si sono uniti al Braga negli spareggi.

Il PSV si è assicurato una vittoria per 3-1 in casa dello Sturm Graz dopo aver vinto l’andata per 4-1. belga Johan Bakayoko et al Yorbe Vertisen Ha giocato buona parte del match, rispettivamente 61 e 86 minuti. Negli spareggi, il club olandese dovrà eliminare i Rangers Nicola Raskin Che ha condiviso una vittoria per 1-1 sul Servette, capocannoniere del Genk nel turno precedente, dopo aver vinto 2-1 all’andata. L’ex giradischi ha giocato l’intera partita.

Dopo aver vinto 0-4 all’andata, il Galatasaray ha tranquillamente portato a termine il compito vincendo 1 in casa contro il Lubiana Mertens si asciuga Gioca il primo tempo. Istanbul affronterà negli spareggi il club norvegese Molde, che ha infranto il suo sogno inaspettato KO Klaksvik, club delle Isole Faroe, capitolato ai supplementari.

Segnaliamo anche che il Copenhagen si è qualificato contro lo Sparta Praga dopo i calci di rigore e un incontro pazzesco (3-3). I danesi affronteranno la squadra polacca del Raku negli spareggi. Presente anche il Braga, in attesa di vedere chi sarà il suo avversario del Marsiglia o del Panathinaikos.

Già nei playoff, l’Anversa si stava dirigendo verso una resa dei conti tra Dinamo Zagreb e AEK Athens, dove avrebbero affrontato una di queste due formazioni nel turno successivo. L’AIK ha vinto 1-2 la Croazia all’andata, giocata solo martedì dopo gli eventi della scorsa settimana. La rivincita si terrà sabato.