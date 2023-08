L’ex medico del Team Sky Richard Freeman è stato sospeso per quattro anni per doping

Ex medico del Team Sky e del ciclismo britannico, Riccardo FreemannL’agenzia antidoping britannica ha annunciato martedì che la persona accusata di aver ordinato testosterone per scopi dopanti nel 2011 è stata sospesa per quattro anni.

Il dottor Freeman è stato temporaneamente sospeso nel dicembre 2020. Il suo divieto di qualsiasi attività professionale legata allo sport si estenderà fino a dicembre 2024.

È stato accusato di due capi d’accusa: uno per possesso di testosterone, una sostanza vietata nel ciclismo, e l’altro per manomissione o tentativo di manomissione di un elemento di controllo antidoping.

L’UKAD ha avviato un’indagine nel 2016 dopo aver ricevuto segnalazioni di una possibile violazione delle regole antidoping durante il Criterium du Dauphiné 2011 in Francia.

Richard Freeman si è dichiarato colpevole di 18 delle 22 accuse contro di lui, ma ha negato l’accusa centrale relativa all’oggetto di Testogel, un trattamento ormonale usato per trattare i sintomi associati a una carenza di testosterone.

All’epoca affermò che al testosterone era stato ordinato di curare i problemi di erezione dell’ex performance manager Shane Sutton, cosa che Sutton negò.

Il caso ha gettato un’ombra sulla squadra nazionale di ciclismo britannica, diventata una forza dominante alle Olimpiadi, ed ex Team Sky.

la decisione “afferma che Richard Freeman ha violato le regole antidoping del Regno UnitoIl CEO di UKAD, Jane Rampell, ha dichiarato.Le regole sono in atto per garantire che tutti contribuiscano a mantenere pulito lo sport e che tutti gli atleti siano su un piano di parità.“