Tutto quello che sappiamo sul futuro SUV elettrico che dovrebbe scuotere il mercato – Frandroid

Volvo annuncerà presto il suo nuovo SUV XC90. Oltre al cambio di nome, la nuova generazione della XC90 riceverà un nuovo design, ma anche un motore elettrico al 100%.

La nuova generazione della Volvo XC90 dovrebbe essere introdotta molto rapidamente, con il debutto previsto per il 2022. Da ricordare, la XC90 è il SUV di punta di Volvo sotto ogni aspetto. Ci aspettiamo un prodotto molto vicino al Concept Recharge rivelato alcuni mesi fa, il che significa che Volvo intende fare una revisione approfondita del suo futuristico SUV a sette posti.

2022 XC90 basata sul concetto di ricarica

Lanciato a giugno di quest’anno, Concept Recharge è il SUV adatto alle famiglie, secondo il marchio svedese. Da 5 a 7 posti tra cui scegliere e borse di grandi dimensioni: è proprio quello che cercano le famiglie.

Il sistema di infotainment occupa un posto centrale nell’abitacolo con uno schermo in formato verticale, come Modello Tesla 3 e p. modello. Come avrai intuito, la Volvo XC90 2022 sarà venduta per la prima volta con una trazione completamente elettrica.

Dato l’obiettivo di elettrificazione che Volvo si è prefissato per il periodo 2025-2030, la presenza della XC90 elettrificata è fondamentale e potrebbe rappresentare anche una grande sorpresa in questa classe. Volvo mira decisamente Nessun modello X, la cui prossima edizione è stata rinviata alla fine del 2022 in Europa. È chiaro che anche la XC60 completamente elettrica è in cantiere. Finora Volvo ha commercializzato la sua auto Ricarica XC40 AttrezzatoAndroid Auto, oltre alle auto elettriche da Il suo marchio premium Polestar.

La XC90 2022 cambierà nome durante la sua presentazione ufficiale prevista nella primavera del 2022. Il SUV sarà poi commercializzato nel corso della seconda metà dell’anno, ad un prezzo storicamente più elevato, superiore ai 90mila euro. A questo prezzo, non fare affidamento su nessuno di loro Bonus Ambientale.

