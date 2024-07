Dobbiamo preoccuparci di vedere scomparire temporaneamente alcune verdure dagli scaffali dei nostri supermercati? È l’azienda olandese di frutta e verdura in scatola HAK a lanciare l’allarme. Il presidente dell’azienda afferma che i consumatori dovrebbero abituarsi al fatto che non tutte le verdure saranno disponibili tutto l’anno. Il motivo sono gli effetti del cambiamento climatico, che rendono i raccolti meno prevedibili e le condizioni meteorologiche estreme più frequenti.

Stiamo quindi andando dritti verso una carenza di frutta e verdura? Da Vivia, l’associazione delle aziende alimentari belghe, vogliamo essere rassicurati. ““Non esiste una particolare paura dell’imperfezione.”Te lo assicuriamo. Allora perché la società olandese HAK è preoccupata? È Fevia a fornire un elemento di risposta: “Tutti i prodotti agricoli con cui lavorano provengono da un raggio massimo di 125 chilometri attorno alla loro attività“Ci spiegano.”Ma la stragrande maggioranza delle aziende opera su scala più ampia. In questo modo riduciamo significativamente il rischio di carenze.“

Colture complesse

L’assenza di carenza non significa che le condizioni siano ideali per gli agricoltori. Lontano da questo. “Le mietitrici diventano più complesse da gestire e pianificare“Ci è stato detto da Vivia.”A volte non è più possibile produrre determinati frutti e verdure in determinati luoghi.“

Non saranno gli agricoltori stessi a dire il contrario. “Per me che sono un agricoltore, questo è il peggiore dei miei anni“E il cambiamento climatico non ha nulla a che fare con questo. Ci sono conseguenze dirette della pioggia o della siccità che interrompono la regolamentazione delle colture, ma ci sono anche conseguenze indirette legate a questi cambiamenti”, afferma Marianne Strel, presidente dell’Unione vallone degli agricoltori.

Tra queste forti piogge ci sono:Quando piove si sviluppano molte malattie, funghi e micotossine. Identifica l’agricoltore. “Ci sono anche parassiti come le lumache che stanno vivendo i loro anni migliori. Amano cibi come la cicoria, le barbabietole o le insalate.“Ma non è troppo preoccupata per le potenziali carenze, ma i raccolti scarsi avranno comunque un impatto sui prezzi di frutta e verdura”.Con una diminuzione della quantità e della qualità, la regola della domanda e dell’offerta porta ad un aumento dei prezzi“, avverte.