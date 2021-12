Elon Musk sul ritardare la produzione del gigantesco razzo SpaceX: “Alla fine, siamo di fronte a un rischio reale di bancarotta”

I ritardi nella produzione dei motori Raptor che alimentano l’enorme razzo Starship, che porterà gli americani sulla luna, potrebbero mandare in bancarotta SpaceX, si è preoccupato il suo capo Elon Musk in una lettera ai dipendenti riportata dai media statunitensi martedì.

“Purtroppo, la crisi di produzione di Raptor è molto peggiore di quanto sembrava poche settimane fa”.Ha scritto in un’e-mail che è stata rivelata prima dal sito web specializzato Space Explorer e poi dal canale di notizie finanziarie CNBC.

“Alla fine della giornata, rischiamo davvero di andare in bancarotta se non facciamo la media di almeno un giro dell’astronave ogni due settimane per il prossimo anno”.L’uomo d’affari, che si è abituato a dichiarazioni estreme, dice alla fine del suo messaggio di venerdì ai dipendenti, secondo la CNBC.

SpaceX non ha risposto immediatamente alle richieste di AFP.

La NASA ha selezionato l’astronave come lander lunare utilizzato come parte del programma Artemis per tornare sulla Luna. Il velivolo è stato sviluppato anche da SpaceX per trasportare merci nello spazio e alla fine andare su Marte.

Il primo orbitale completo nel 2022

Il velivolo ha già effettuato diversi voli suborbitali e, dopo diversi test completati con impressionanti esplosioni, a maggio è stato finalmente in grado di atterrare senza autodistruggersi.

Elon Musk ha dichiarato a metà novembre che l’astronave tenterà il suo primo volo orbitale all’inizio del prossimo anno, una volta ottenuti i permessi richiesti. “Speriamo di provare una dozzina di lanci l’anno prossimo.”, ha poi annunciato durante un intervento davanti agli scienziati della National Academy of Sciences. “forse di più.”

Conosciuto per la sua capacità di lavorare quasi giorno e notte in tempi di crisi, il presidente dell’azienda, che è anche il capo di Tesla, spiega nella sua lettera che ha rinunciato a prendersi giorni di ferie durante il weekend del Ringraziamento e li ha invitati. personale a mobilitarsi allo stesso modo.

“Sauf si vous avez des urgences familiales, ou que vous ne pouvez physiquement pas retourner à Hawthorne (le siège de la compagnie, NdlR), nous allons avoir besoin de l’aide de tout le monde pour est récupér, sin de cupér Disaster”scritto lì.